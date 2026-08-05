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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noroeste 19 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:13 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Este 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Este 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Norte 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Noroeste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noroeste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noroeste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noroeste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noroeste 19 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Noroeste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Norte 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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