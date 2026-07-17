Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué ropa usar hoy en Tucumán? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Tucumán este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 13°. Con vientos de 11 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
16°
Viento
Oeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
26°
Viento
Suroeste 10 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Noroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 11 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 27°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:08 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 11 - 32 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Oeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Oeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Oeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Oeste 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Oeste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 14° 14° Oeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Oeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 20° 20° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 22° 22° Sur 9 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Sur 11 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Sur 11 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Suroeste 10 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 26° 26° Suroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 26° Suroeste 11 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 26° 26° Suroeste 10 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Oeste 8 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Oeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tucumántiempo en Tucumán hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de 48 horas en Buenos Aires:a qué hora llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se viene un tormentón de 48 horas en Buenos Aires: a qué hora llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. ¿Tormentas para Argentina-España?:cómo estará el clima este domingo durante la final del Mundial

    ¿Tormentas para Argentina-España?: cómo estará el clima este domingo durante la final del Mundial

  3. Se termina el frío en Buenos Aires y gran parte del país:qué día suben las temperaturas y dónde habrá máximas de hasta 34 °C

    Se termina el frío en Buenos Aires y gran parte del país: qué día suben las temperaturas y dónde habrá máximas de hasta 34 °C

  4. A qué hora llega la tormenta al AMBA:el pronóstico que anticipa tres días con cielo cubierto y lluvias

    A qué hora llega la tormenta al AMBA: el pronóstico que anticipa tres días con cielo cubierto y lluvias

  5. Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires:el día clave en el que se larga con fuerza

    Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires: el día clave en el que se larga con fuerza
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei defendió la propiedad privada, apuntó contra el populismo y aseguró que buscará la reelección en 2027

Javier Milei defendió la propiedad privada, apuntó contra el populismo y aseguró que buscará la reelección en 2027

Malvinas:el gobierno de las islas se sumó al pedido de sanción contra la Selección Argentina por la bandera exhibida

Axel Kicillof:“La reforma de la Ley de Tierras permite que se le venda el territorio argentino al mejor postor”

Conferencia de prensa con Caputo y una visita a Vaca Muerta:así será la agenda de la titular del FMI en Argentina

Economía

Canasta básica de crianza por las nubes:cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Canasta básica de crianza por las nubes: cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Los exorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:los costos de cada categoría

Cambio histórico en las aplicaciones de delivery:Uber compró Pedidos Ya en una operación multimillonaria

¿Cuánto cuesta ir a la final del Mundial 2026?:el presupuesto mínimo que se necesita para ver Argentina vs. España en vivo

Internacionales

Recrudece la guerra en Medio Oriente:Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques sobre Irán

Recrudece la guerra en Medio Oriente: Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques sobre Irán

Trump impone aranceles del 25% a productos de Brasil y agrava la disputa comercial con Lula da Silva

¿China fabricó la batería del siglo?:el revolucionario invento que genera energía infinita y cabe en una moneda

Rusia botó el buque cisterna Aleksei Shein para reforzar la logística de su Armada en operaciones navales