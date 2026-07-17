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¿Qué ropa usar hoy en San Juan? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Turismo en San Juan.
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El pronóstico para San Juan este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 11 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:30 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 11 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noroeste 8 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sur 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sur 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Sureste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sureste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sureste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sureste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sur 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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