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¿Qué ropa usar hoy en San Luis? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis
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El pronóstico para San Luis este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 28 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 23 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Este 23 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 28 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:26 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 28 - 52 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Norte 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sur 0 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Este 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Este 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Este 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Este 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Este 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Este 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Este 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Este 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Este 23 - 49 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Este 28 - 50 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 27 - 52 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Este 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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