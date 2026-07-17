¿Qué ropa usar hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 18°. Con vientos de 24 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 24 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:59
|Puesta del sol
|18:18
|Horas de luz
|10h 19m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|14%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:59 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 24 - 44 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Noreste 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|21°
|21°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|22°
|22°
|Noreste 22 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|22°
|22°
|Noreste 24 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|22°
|22°
|Norte 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|21°
|21°
|Norte 16 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|22°
|22°
|Norte 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|24°
|24°
|Norte 9 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|25°
|26°
|Norte 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|26°
|27°
|Noroeste 7 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|26°
|28°
|Oeste 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|27°
|28°
|Oeste 9 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|26°
|27°
|Suroeste 7 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|26°
|27°
|Sur 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|25°
|Sur 13 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|23°
|22°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|21°
|21°
|Sur 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|20°
|20°
|Sur 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|19°
|19°
|Sur 9 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|19°
|19°
|Sur 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|19°
|19°
|Este 3 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|19°
|19°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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