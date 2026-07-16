¿Tormentas para Argentina-España?: cómo estará el clima este domingo durante la final del Mundial

Cómo va a estar el clima durante la final del Mundial 2026. Foto: NA archivo

Después de la semifinal ante Inglaterra, miles de hinchas argentinos coparon las calles de todo el país para festejar el pase de la Selección a la final del Mundial 2026. A algunos les tocó una noche con lluvia, mientras que otros encontraron un cielo despejado. En esa línea, crece la duda sobre cómo estará el clima este domingo para la final entre Argentina y España.

Cabe señalar que Buenos Aires dejó atrás las jornadas frías que azotaron la semana pasada y con el correr de los días se mostró un marcado aumento térmico, con mínimas que sobrepasaron los diez grados.

Cómo estará el clima este domingo durante la final del Mundial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo 19 de junio, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores tendrá unos 10 °C de mínima y 14 °C de máxima.

Además, el pronóstico del SMN señala que habrá vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora que soplarán desde el sector sureste. En cuanto a las lluvias, no se esperan tormentas durante el domingo en el AMBA, aunque las condiciones pueden variar con el correr de los días.

Cómo va a estar el clima durante la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Es que debido a estos valores más templados y algo inusuales para esta época del año, se espera un aumento progresivo de humedad e inestabilidad en la región, lo cual podría desencadenar con la vuelta de las lluvias y tormentas.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en el AMBA

Viernes: mínima de 17 °C y máxima de 23 °C con lluvias durante todo el día, con más fuerza durante la mañana y la tarde.

Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 17 °C, con chaparrones durante todo el día.

Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C.

Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvias.

Un cambio de tendencia en pleno invierno

El aumento de las temperaturas marca un cambio respecto al intenso frío que afectó al AMBA durante las primeras semanas de julio.

Con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas que también muestran una recuperación, el invierno ofrecerá por unos días condiciones mucho más agradables antes del nuevo episodio de inestabilidad previsto para el viernes.

De esta manera, quienes planeen actividades al aire libre tendrán que resguardarse ante las lluvias, que vuelven a decir presente sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.