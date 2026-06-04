Murió José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo y figura del fútbol argentino

Falleció José Sanfilippo a los 91 años. Foto: X@SanLorenzo

El fútbol argentino está de luto. José Francisco Sanfilippo, uno de los máximos ídolos de la historia de San Lorenzo y uno de los goleadores más destacados que dio el país, murió este jueves a los 91 años.

La noticia fue confirmada por el club de Boedo, donde el exdelantero construyó una trayectoria que lo convirtió en una leyenda azulgrana. Con 205 goles, Sanfilippo continúa siendo el máximo goleador histórico de San Lorenzo, una marca que lo mantiene entre los nombres más importantes de la institución.

José Sanfilippo tenía 91 años y dejó una huella imborrable como delantero en las décadas del 50 y 60. Foto: Wikipedia.

Apodado “El Nene”, fue una de las grandes figuras del fútbol argentino durante las décadas de 1950 y 1960. Su capacidad goleadora lo llevó a convertirse en referente de San Lorenzo y también a vestir la camiseta de la Selección Argentina, con la que disputó dos Copas del Mundo.

Dueño de una personalidad fuerte dentro y fuera de la cancha, Sanfilippo siguió vinculado al fútbol una vez retirado de la actividad profesional. Durante años participó como comentarista en distintos programas deportivos, donde se destacó por sus opiniones directas y su estilo polémico.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción entre hinchas, exfutbolistas y dirigentes, que lo recuerdan como una de las grandes figuras de la historia del deporte argentino.

Noticia en desarrollo...