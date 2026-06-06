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Franco Colapinto va por un sábado clave en Mónaco: a qué hora corre, cómo llega Alpine y por qué la clasificación puede cambiar todo

Colapinto afronta una jornada decisiva en el GP de Mónaco con la última práctica libre y la clasificación. Horarios en Argentina, cómo llega Alpine y por qué el sábado puede definir todo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 07:17
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Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS
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El Gran Premio de Mónaco entra en una fase decisiva y Franco Colapinto afronta este sábado una jornada que puede marcar su fin de semana completo. Después de dos entrenamientos libres con sensaciones mixtas, el piloto argentino de Alpine tendrá por delante la Práctica Libre 3 y, sobre todo, una clasificación que en Montecarlo suele pesar casi tanto como la carrera misma. La actividad oficial del sábado está programada con la clasificación a las 11:00, mientras que la carrera del domingo se largará a las 10:00.

Franco Colapinto llega a un sábado que puede definir su GP de Mónaco

La exigencia del circuito callejero obliga a encontrar confianza desde el primer giro, y ahí estará una de las grandes claves para Colapinto. El argentino cerró el viernes en el 15° puesto en ambas sesiones, siempre muy cerca de su compañero Pierre Gasly, que terminó 10° en la FP1 y 11° en la FP2. Además, en la segunda tanda el piloto de Alpine tuvo un toque contra el muro en la curva 1, aunque el auto no sufrió daños importantes y pudo seguir trabajando en pista.

Más allá del resultado frío de la tabla, el contexto deja una lectura interesante: Colapinto pudo completar vueltas importantes en una pista en la que cada centímetro cuenta y donde el margen de error es prácticamente nulo. Mónaco castiga como pocos trazados del calendario y, por eso mismo, cada vuelta limpia del sábado vale oro. El objetivo para Alpine será mejorar el balance del auto, ganar estabilidad en sectores lentos y llegar con mejores sensaciones al momento de buscar una vuelta rápida.

A qué hora corre Franco Colapinto en Mónaco y dónde se puede ver

Para el público argentino, la agenda del sábado será madrugadora pero determinante. La última práctica libre se correrá a las 7:30, mientras que la clasificación comenzará a las 11:00. El domingo, la carrera en el callejero del Principado arrancará a las 10:00. En cuanto a la transmisión, distintos medios remarcan que Disney+ aparece como una de las opciones centrales para seguir la actividad en vivo en la región, mientras que la cobertura televisiva puede variar según cada mercado.

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Franco Colapinto Foto: REUTERS

Esta organización del cronograma no es un dato menor: en Mónaco, el sábado suele ser el día más determinante del fin de semana. El trazado tiene muy pocas oportunidades reales de sobrepaso y eso convierte a la clasificación en un momento de enorme valor estratégico. En otras palabras, largar adelante no garantiza todo, pero largar atrás complica muchísimo cualquier plan.

Por qué la clasificación en Mónaco vale más que en casi cualquier otra carrera

El Circuito de Mónaco mide 3.337 kilómetros, tiene 19 curvas, se corre a 78 vueltas y presenta una distancia total de 260.286 kilómetros. Además, conserva una de las configuraciones más especiales de la Fórmula 1: muros muy cerca, zonas estrechas, cambios de elevación y una sucesión de curvas que obliga a una precisión quirúrgica. El récord oficial de vuelta en carrera sigue siendo 1:12.909, en poder de Lewis Hamilton desde 2021.

Todo esto explica por qué la qualy tiene un peso específico enorme. La propia Fórmula 1 remarca que Mónaco es un circuito donde avanzar posiciones en carrera resulta extremadamente difícil, mientras que diferentes coberturas coinciden en que la confianza a una sola vuelta será el factor más valioso del sábado. Para Colapinto, eso significa una misión muy clara: construir una sesión limpia, evitar tráfico, entrar rápido en ritmo y sacar el máximo del Alpine en el momento justo.

Ferrari mostró ritmo, pero Alpine todavía busca el punto justo

El viernes tuvo a Ferrari como gran referencia inicial del fin de semana. Charles Leclerc lideró la primera práctica con 1:13.978, mientras que en la segunda fue Lewis Hamilton quien quedó arriba con 1:13.026, en una jornada que confirmó a la escudería italiana como una de las más fuertes en el Principado. Detrás, nombres como Max Verstappen, George Russell y Kimi Antonelli también se mantuvieron en la conversación.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Mathieu Belanger)

En ese escenario, Alpine todavía necesita encontrar una ventana más competitiva. El viernes dejó señales de trabajo pendiente, pero también la sensación de que una mejora pequeña puede tener impacto grande, especialmente en un circuito donde las diferencias suelen ser mínimas y donde una vuelta inspirada puede cambiar la percepción de todo el fin de semana. Si Colapinto logra sentirse más cómodo con el auto en la FP3, la clasificación podría abrirle una oportunidad concreta para meterse en la pelea de mitad de pelotón con aspiraciones más ambiciosas.

El desafío real de Colapinto: transformar ritmo en una vuelta perfecta

La historia del sábado en Mónaco suele escribirse en márgenes diminutos. Un bloqueo, una bandera amarilla, una salida de pista ajena o una mala gestión del tráfico pueden alterar por completo el resultado. Para Franco Colapinto, el foco estará puesto en hacer una sesión prolija, agresiva y sin errores, porque en Montecarlo no siempre gana el que más ritmo tiene, sino muchas veces el que mejor interpreta el momento.

La expectativa alrededor del argentino crece porque llega con confianza y en un tramo de temporada donde ha mostrado capacidad para adaptarse, progresar y competir. Este sábado tendrá ante sí uno de los exámenes más finos del calendario. Y en un circuito donde la clasificación suele dictar sentencia antes de la largada, Colapinto sabe que una buena vuelta puede cambiarlo todo.

Franco ColapintoFórmula 1Automovilismo
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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