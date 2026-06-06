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Tres árbitros argentinos en el Mundial: quiénes son los jueces que marcarán un hito histórico en 2026

Por primera vez en la historia, Argentina tendrá tres delegaciones arbitrales en una Copa del Mundo. Quiénes son y cuál es su experiencia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 18:02
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Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, los árbitros argentinos del Mundial 2026.
Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, los árbitros argentinos del Mundial 2026. Foto: NA
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Más allá de los futbolistas, Argentina estará representada en el Mundial 2026 dentro de la cancha también por tres árbitros que estarán cargados de acción, ya que para esta edición, la FIFA dispuso qeu el torneo cuente con 48 equipos y 104 partidos.

Por primera vez en la historia, el país tendrá tres delegaciones arbitrales en una Copa del Mundo. En esta edición, las mismas estarán encabezadas por Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello.

Quiénes son Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, los árbitros confirmados por la FIFA

Yael Falcón Pérez es árbitro FIFA desde 2022 y, dentro de la nueva camada arbitral de la Argentina, es considerado uno de los jueces que más potencial tiene para trabajar a nivel internacional.

Yael Falcón Pérez.
Yael Falcón Pérez.

Por su parte, Facundo Tello es árbitro FIFA desde 2019 y cuenta con amplia presencia en partidos internacionales, ya que dirige a nivel Conmebol en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Eliminatorias. También participa en duelos de la UEFA y Concacaf y formó parte de la terna arbitral argentina que viajó al Mundial de Qatar 2022.

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Facundo Tello, árbitro, fútbol, deportes, NA
Facundo Tello, árbitro, fútbol, deportes, NA

Darío Herrera es el que más experiencia tiene de los tres. Árbitro FIFA desde 2015, posee un largo recorrido internacional. Expertos del rubro destacan su control sobre los jugadores, evitando que los partidos se le vayan de las manos.

Darío Herrera. Foto: REUTERS

Cuáles son los árbitros argentinos que fueron al Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022, que culminó con la tercera estrella para la Selección, también fue récord, ya que se trató del primero con participación de dos árbitros argentinos.

También tuvo presencia femenina, un hecho nunca registrado en las 21 ediciones disputadas desde el nacimiento de la Copa del Mundo de la FIFA.

Fernando Rapallini y Facundo Tello lideraron una delegación de siete argentinos que se completó con los asistentes Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade más Mauro Vigliano, operador del sistema VAR.

Arbitraje argentino en los últimos Mundiales: desde 2002 hasta 2018

Argentina tuvo representación arbitral en todos los Mundiales de este siglo. A continuación un desglose de todos ellos y qué partidos dirigieron.

Corea y Japón 2002: Ángel Sánchez

  • Partidos: Sudáfrica 1 – Eslovenia 0 y Portugal 0 – Corea del Sur 1
  • Máxima fase a la que llegó: primera ronda

Alemania 2006: Horacio Elizondo

  • Partidos: Alemania 4 – Costa Rica 2, República Checa 0 – Ghana 2, Suiza 2 – Corea del Sur 0, Inglaterra 0 (1) – Portugal 0 (3) e Italia 1 (5) – Francia 1 (3)
  • Máxima fase a la que llegó: Final (también dirigió el partido inaugural)

Sudáfrica 2010: Héctor Baldassi

  • Partidos: Serbia 0 – Ghana 1, Holanda 1 – Japón 0, Suiza 0 – Honduras 0, España 1 – Portugal 0
  • Máxima fase a la que llegó: octavos de final

Brasil 2014: Néstor Pitana

  • Partidos: Rusia 1 – Corea del Sur 1, Estados Unidos 2 – Portugal 2, Honduras 0 – Suiza 3, Francia 0 – Alemania 1
  • Máxima fase a la que llegó: octavos de final

Rusia 2018: Néstor Pitana

  • Partidos: Rusia 5 – Arabia Saudita 0, México 0 – Suecia 3, Croacia 1 – Dinamarca 1, Uruguay 0 – Francia 2 y Francia 4 – Croacia 2
  • Máxima fase a la que llegó: Final (también dirigió el partido inaugural)
Mundial 2026Árbitros
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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