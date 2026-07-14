Lionel Scaloni, en la previa a la semifinal ante Inglaterra: “Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival”

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

Lionel Scaloni habló en la conferencia de prensa previa al duelo por las semifinales del Mundial 2026, en el que la Selección argentina se medirá ante Inglaterra.

El director técnico nacional aseguró que ningún jugador terminó con lesiones en el partido ante Suiza y opinó que “el equipo no está tan mal como se dice”.

“El equipo lo tengo y podríamos hacer un cambio”, aseguró al tiempo que expresó que “sabe cómo juega Inglaterra”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

“La idea es agarrar la pelota y cuando no la tengamos sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene buenos jugadores que son explosivos y con características diferentes de otras selecciones. Al agarrar la pelota intentaremos sorprenderlos”, expresó.

El oriundo de Pujato afirmó que no dará nombres por no haberlo expresado a sus jugadores, al tiempo que señaló: “Es muy difícil llegar a una semifinal o una final sin sufrir”.

Scaloni también se hizo el tiempo para hablar sobre el condimento externo que atraviesa este partido, con la cuestión Malvinas en el centro de la escena: “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura. No nos tenemos que confundir. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares. Pero, ahora, ¿qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Estamos equivocados si mezclamos las cosas”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

También destacó el tabajo de su equipo de llegar nuevamente entre los mejores cuatro del mundo: “Disfrutemos antes de jugar la semifinal. No digo que ya es un triunfo, pero es algo espectacular lo que nos dieron los chicos estos años. Tenemos cierta experiencia en haber jugado estos partidos y te da la posibilidad de estar más relajado cuando comiences el partido. Será la quinta semifinal en campeonatos de selecciones y eso nos da tranquilidad esperando el inicio”.

Por último, recordó su paso por la Premier League en la previa al Mundial 2006: “La gente del West Ham no me debe recordar muy bien. Reconozco que podría haberme ido mejor. Fui pensando en jugar el Mundial con Argentina. En el último partido me la mandé y en la final de la FA Cup cometí un error que valió que no me quede para siempre. Me cambió para bien porque luego conocí a mi esposa, llegaron mis hijos".