La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Las camisetas de la Selección argentina y de Inglaterra junto a cartas de tarot, en una representación de la lectura realizada por una tarotista india antes de la semifinal del Mundial 2026. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra alimenta todo tipo de especulaciones entre los hinchas. En medio de la expectativa por uno de los partidos más importantes del torneo, una tarotista india compartió su pronóstico y despertó una fuerte repercusión en redes sociales.

La creadora de contenido conocida como Karishmas publicó un video en su canal de YouTube en el que realizó una lectura de cartas para intentar anticipar qué podría ocurrir en el duelo programado para el 15 de julio. Su análisis rápidamente comenzó a circular entre fanáticos del fútbol y seguidores de este tipo de predicciones.

Antes de pronunciarse sobre un eventual ganador, la tarotista consultó las cartas para determinar cómo se definiría el partido. Según explicó durante la lectura, los indicios apuntan a una resolución dentro de los 90 minutos reglamentarios, sin necesidad de tiempo suplementario ni definición por penales.

La tarotista reveló cómo saldrá Argentina-Inglaterra. Foto: Tarot Consultant Karishma

Quién gana la semifinal entre Inglaterra y Argentina, según la tarotista

Karishmas sostuvo que las energías reflejadas en las cartas muestran una semifinal extremadamente equilibrada. De acuerdo con su interpretación, ninguno de los dos seleccionados tendría una superioridad clara sobre el otro y el resultado se resolvería por detalles.

La tarotista señaló que imagina un marcador ajustado, con una diferencia mínima entre ambos equipos. Incluso remarcó que el desarrollo del encuentro podría mantenerse abierto hasta los minutos finales.

Sin embargo, al profundizar su lectura, aseguró que las cartas inclinan la balanza levemente a favor de Inglaterra, una predicción que llamó la atención entre los simpatizantes argentinos.

Jude Bellingham y Harry Kane, las dos figuras de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

Las chances que otorgó a cada selección

Según explicó en su análisis, el seleccionado inglés contaría con una probabilidad mayor de quedarse con la victoria. En términos porcentuales, estimó cerca de un 60% de posibilidades para Inglaterra, frente a un 40% para Argentina.

La diferencia, de todos modos, no sería amplia. La propia tarotista aclaró que percibe una distancia muy corta entre ambos equipos y que cualquier circunstancia dentro del partido podría modificar el desenlace.

Entre los escenarios que visualizó durante la lectura apareció un resultado similar a un 2-1, siempre favorable al conjunto inglés. Esa proyección fue la que más comentarios generó entre los usuarios que siguieron el video.

Expectativa por una semifinal de alto voltaje

Más allá de las predicciones y los pronósticos alternativos, la realidad se definirá dentro del campo de juego. La Selección argentina buscará imponer su jerarquía en una semifinal que promete alta intensidad frente a uno de los rivales históricos del fútbol mundial.

El enfrentamiento entre argentinos e ingleses suele despertar un interés especial por los antecedentes entre ambos seleccionados, tanto en los Mundiales como en otras competencias internacionales. Por eso, cada detalle alrededor del partido genera conversación entre los aficionados.

Mientras crece la ansiedad de cara al encuentro, el pronóstico de Karishmas se sumó a la extensa lista de especulaciones previas. Ahora, la última palabra la tendrán los jugadores cuando la pelota comience a rodar en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.

El historial de Argentina e Inglaterra en los Mundiales

Más allá de la predicción de la tarotista, el duelo entre Argentina e Inglaterra tiene un peso especial dentro de la historia de los Mundiales. Antes de la semifinal de 2026, ambos seleccionados se enfrentaron en cinco oportunidades, con un balance favorable para los ingleses.

El primer antecedente se registró en Chile 1962, durante la fase de grupos. Inglaterra se impuso por 3 a 1, mientras que José Sanfilippo marcó el descuento para la Albiceleste.

Argentina vs Inglaterra en 1966 Foto: Wikipedia

Cuatro años después llegó un cruce que quedó marcado por la polémica. En los cuartos de final de Inglaterra 1966, el conjunto local ganó 1 a 0 gracias a un tanto de Geoff Hurst. El encuentro es recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las más controvertidas en la historia de la Copa del Mundo.

El partido más emblemático de la rivalidad se disputó en los cuartos de final de México 1986. Argentina venció 2 a 1 con los dos goles más famosos de Diego Maradona: la recordada “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”. Gary Lineker descontó para los ingleses.

En Francia 1998, ambos protagonizaron otro duelo inolvidable. Tras empatar 2 a 2 en los octavos de final, la Selección argentina avanzó al imponerse 4 a 3 en la definición por penales, con una destacada actuación del arquero Carlos Roa.

El último enfrentamiento mundialista fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002. Inglaterra se quedó con la victoria por 1 a 0, gracias a un penal convertido por David Beckham, y el partido es recordado por una sospechosa actuación de Juan Sebastián Verón, estrella del Manchester United y titular con la Selección Argentina.

Historial de Argentina vs. Inglaterra en los Mundiales