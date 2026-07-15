MINUTO A MINUTO| Argentina va por la final del Mundial 2026: enfrenta a Inglaterra en un duelo histórico

La Selección argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final. El partido se jugará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el ganador se medirá con España, que eliminó a Francia por 2 a 0.
País por país: horario del partido de Argentina vs. Inglaterra
- Argentina: 16 horas
- Uruguay: 16 horas
- Brasil: 16 horas
- Paraguay: 16 horas
- Chile: 15 horas
- Bolivia: 15 horas
- Venezuela: 15 horas
- Colombia: 14 horas
- Ecuador: 14 horas
- Perú: 14 horas
- México: 13 horas
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Semifinal.
- Argentina – Inglaterra.
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
- Hora: 16. TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul o Exequiel Palacios o Giuliano Simeone o Nicolás González , Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
La Selección enfrenta este miércoles a Inglaterra
El equipo de Lionel Scaloni llega tras una serie de partidos muy exigentes: superó a Cabo Verde y Suiza en tiempo suplementario y remontó un 2-0 frente a Egipto en octavos de final. Lionel Messi es la gran figura del torneo con ocho goles y dos asistencias, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez recuperaron confianza tras convertir en los cuartos de final.
Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, buscará volver a disputar una final del Mundial después de 60 años. Sus principales figuras son Jude Bellingham y Harry Kane, quienes acumulan seis goles cada uno y lideran el ataque del conjunto inglés.