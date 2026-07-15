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MINUTO A MINUTO| Argentina va por la final del Mundial 2026: enfrenta a Inglaterra en un duelo histórico

De cara al partido, Scaloni mantiene una duda en el mediocampo y evalúa dejar en el banco a Rodrigo De Paul. Sus posibles reemplazantes son Exequiel Palacios, Nicolás González o Giuliano Simeone, mientras que el resto del equipo no tendría grandes cambios respecto al que venció a Suiza.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS
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La Selección argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final. El partido se jugará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el ganador se medirá con España, que eliminó a Francia por 2 a 0.

País por país: horario del partido de Argentina vs. Inglaterra

  • Argentina: 16 horas
  • Uruguay: 16 horas
  • Brasil: 16 horas
  • Paraguay: 16 horas
  • Chile: 15 horas
  • Bolivia: 15 horas
  • Venezuela: 15 horas
  • Colombia: 14 horas
  • Ecuador: 14 horas
  • Perú: 14 horas
  • México: 13 horas

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Semifinal.
  • Argentina – Inglaterra.
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
  • Hora: 16. TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul o Exequiel Palacios o Giuliano Simeone o Nicolás González , Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

La Selección enfrenta este miércoles a Inglaterra

El equipo de Lionel Scaloni llega tras una serie de partidos muy exigentes: superó a Cabo Verde y Suiza en tiempo suplementario y remontó un 2-0 frente a Egipto en octavos de final. Lionel Messi es la gran figura del torneo con ocho goles y dos asistencias, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez recuperaron confianza tras convertir en los cuartos de final.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, buscará volver a disputar una final del Mundial después de 60 años. Sus principales figuras son Jude Bellingham y Harry Kane, quienes acumulan seis goles cada uno y lideran el ataque del conjunto inglés.

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Argentina va por la final del Mundial 2026: enfrenta a Inglaterra en un duelo histórico. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
Mundial 2026Selección Argentina
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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