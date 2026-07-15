“No estuvimos a la altura”: el duro análisis de Mbappé tras la caída de Francia en semifinales

Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial contra España. Foto: REUTERS

El capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, hizo una fuerte autocrítica tras la derrota por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026 y aseguró que el rendimiento del equipo estuvo muy por debajo de lo esperado para una instancia decisiva.

El delantero del Real Madrid cuestionó tanto el planteo táctico como el desempeño colectivo y admitió que el conjunto francés cometió “demasiadas imprecisiones” durante el partido.

Con esta caída, Francia sumó su tercera eliminación consecutiva en una semifinal de un torneo importante, luego de haber quedado afuera en esa instancia de la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2025. Ahora deberá disputar el partido por el tercer puesto frente al perdedor del cruce entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentan este miércoles 15 de julio desde las 16 (hora argentina).

Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial contra España. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Mbappé apuntó especialmente al sistema de presión elegido por el equipo de Didier Deschamps, quien dejará el cargo una vez finalizado el certamen. El atacante consideró que la estrategia no fue la adecuada para enfrentar a un rival como España, reconocido por su capacidad para salir jugando desde el fondo.

“Presionamos tres contra dos y eso fue un error. Contra España había que ir uno contra uno”, sostuvo el delantero, en una de las declaraciones más contundentes tras la eliminación.

Además, el goleador también fue crítico con el rendimiento general del plantel. Señaló que, incluso cuando Francia lograba recuperar la pelota, no consiguió generar juego con claridad ni mostrar el nivel esperado en una semifinal de la Copa del Mundo.

Al cerrar su análisis, Mbappé resumió el sentimiento del plantel con una frase contundente: “Tuvimos demasiadas imprecisiones. No estuvimos a la altura”. Foto: NA

Las falencias del equipo francés quedaron reflejadas en el desarrollo del partido, donde España dominó la posesión y controló el ritmo del juego, mientras que Francia mostró pocas respuestas, escasa movilidad y no encontró variantes para cambiar el desarrollo del encuentro.

Al cerrar su análisis, Mbappé resumió el sentimiento del plantel con una frase contundente: “Tuvimos demasiadas imprecisiones. No estuvimos a la altura”.

La contundente victoria de España sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026

España salió a jugarlo con soltura desde el arranque, manejando la pelota y marcando el ritmo ante una Francia más replegada, que intentó lastimar de contra, pero sin demasiada claridad. La diferencia llegó antes del descanso: el equipo español aprovechó un penal sobre Lamine Yamal provocado por Lucas Digne que Mikel Oyarzabal cambió por gol.

En el segundo tiempo, el partido se abrió un poco más. Francia adelantó líneas en busca del empate, pero eso le dio todavía más margen a España para hacer daño. Con espacios para correr y una idea clara, los españoles volvieron a golpear en el momento justo y estiraron la ventaja.

Con el 2-0, todo quedó bajo control. España bajó el ritmo cuando hizo falta, defendió sin sobresaltos y jugó con la tranquilidad de quien tiene el partido en la mano, sellando así su pase a la final sin pasar mayores apuros.