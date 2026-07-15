China avanza con su nuevo coloso naval: cómo es el buque de asalto que podría operar drones gigantes y aviones de combate

Nuevo buque chino, el Tipo 076 Sichuan. Foto: Galaxia Militar.

China continúa acelerando la modernización de su Armada con el desarrollo del Tipo 076 Sichuan, un buque de asalto anfibio de nueva generación que incorpora tecnologías hasta ahora reservadas para los portaaviones. La embarcación, que ya completó la instalación de su cubierta de vuelo y de la catapulta electromagnética (EMALS), podría entrar en servicio en los próximos meses y marcar un cambio en el equilibrio naval del Indo-Pacífico.

Imágenes difundidas recientemente por la televisión estatal china mostraron por primera vez al Sichuan prácticamente terminado, alimentando las expectativas sobre el inicio de sus pruebas en el mar. El nuevo buque podrá desplegar helicópteros, grandes drones e incluso aeronaves de ala fija en determinadas misiones, ampliando significativamente las capacidades de proyección militar de Pekín.

El buque chino Tipo 076 Sichuan. Foto: Wikipedia.

Qué es el Tipo 076 Sichuan y por qué alarma a las potencias mundiales

El Tipo 076 Sichuan representa un salto tecnológico para la Armada del Ejército Popular de Liberación. Se trata de un buque anfibio diseñado para transportar tropas, vehículos y embarcaciones de desembarco, pero con una capacidad aérea mucho más avanzada que la de sus predecesores.

Según estimaciones de especialistas, tendrá un desplazamiento de entre 50.000 y 60.000 toneladas, acercándose al tamaño de algunos portaaviones ligeros. Además de transportar entre 900 y 1.200 infantes de marina, contará con una cubierta inundable para operaciones anfibias y una amplia cubierta de vuelo para lanzar diferentes tipos de aeronaves.

Su incorporación preocupa a las principales potencias porque permitirá a China proyectar fuerza militar a grandes distancias y reforzar sus operaciones en zonas estratégicas como el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán.

Catapulta electromagnética EMALS: la histórica innovación tecnológica del buque anfibio chino

La principal novedad del Tipo 076 Sichuan es la incorporación del sistema Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS), una tecnología utilizada para lanzar aeronaves mediante impulsos electromagnéticos en lugar de las tradicionales catapultas de vapor.

Esta innovación, que China ya implementó en el portaaviones Fujian, permitirá lanzar aeronaves de mayor peso, reducir el desgaste mecánico y aumentar la frecuencia de despegues.

El analista militar Song Zhongping destacó que la experiencia obtenida con el portaaviones Fujian y los buques Tipo 075 permitió acelerar el desarrollo del Sichuan y convertirlo en el primer buque anfibio del mundo equipado con este sistema.

Qué tipo de cazas, helicópteros y grandes drones podrá operar el Sichuan desde su cubierta

Gracias al sistema EMALS, el Sichuan podrá operar una combinación de aeronaves mucho más amplia que los tradicionales buques anfibios.

Entre ellas se encuentran helicópteros de transporte, ataque y guerra antisubmarina, además de grandes drones destinados a tareas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, guerra electrónica e incluso ataques de precisión.

Diversos analistas consideran que, bajo determinadas condiciones, también podría operar aviones de combate de ala fija especialmente adaptados para este tipo de plataforma, ampliando considerablemente su capacidad ofensiva.

El imponente diseño de doble isla de la embarcación y sus ventajas en combate

Otra característica distintiva del Tipo 076 es su diseño de doble isla, una configuración que separa físicamente el puente de navegación del centro de control de operaciones aéreas.

Esta distribución mejora la coordinación entre las maniobras del buque y las operaciones de vuelo, optimiza el uso de la cubierta y aumenta la eficiencia durante operaciones de combate de alta intensidad.

Además, facilita la gestión simultánea de aeronaves, embarcaciones de desembarco y tropas, algo fundamental en misiones anfibias complejas.

Tipo 076 de China vs. clases America y Wasp de EE.UU., un duelo táctico clave en el océano

El desarrollo del Tipo 076 coloca a China en competencia directa con los buques anfibios estadounidenses de las clases America y Wasp, considerados hasta ahora la referencia mundial en este segmento.

Nuevo buque de China. Foto: Xinhua Español.

Mientras los navíos estadounidenses basan gran parte de su poder aéreo en los cazas F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical, el Sichuan apuesta por una estrategia diferente: emplear grandes drones lanzados mediante catapulta electromagnética, capaces de ofrecer mayor autonomía, transportar cargas más pesadas y realizar misiones prolongadas de inteligencia y apoyo.

Una vez finalizadas las pruebas en puerto y en el mar, el Tipo 076 Sichuan podrá integrarse tanto a grupos de ataque anfibio como a fuerzas encabezadas por portaaviones, reforzando las capacidades de defensa aérea, guerra antisubmarina, ataque terrestre y proyección de poder de la Armada china. Su entrada en servicio consolidará un nuevo capítulo en la creciente competencia naval entre China y Estados Unidos.