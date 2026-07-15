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Suiza genera energía solar en las vías del tren sin interrumpir el tránsito: cómo funciona este revolucionario proyecto

Una prueba piloto desarrollada demostró que es posible instalar paneles solares entre las vías ferroviarias sin interferir con el paso de los trenes. Tras más de un año de funcionamiento, el proyecto ya despertó el interés de otros países europeos y asiáticos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La prueba piloto en Suiza demostró que los paneles solares pueden instalarse entre las vías del tren sin afectar la circulación ferroviaria.
La prueba piloto en Suiza demostró que los paneles solares pueden instalarse entre las vías del tren sin afectar la circulación ferroviaria. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/picture alliance.
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Suiza encontró una forma innovadora de aprovechar su infraestructura ferroviaria para producir electricidad renovable sin ocupar nuevos terrenos. La iniciativa consiste en instalar paneles solares directamente entre los rieles del tren, un espacio hasta ahora desaprovechado que podría convertirse en una importante fuente de energía limpia.

El sistema, desarrollado por la empresa Sun-Ways, ya superó con éxito su etapa de prueba y demostró que puede convivir con el tránsito ferroviario sin afectar la seguridad ni el funcionamiento de las líneas. Gracias a estos resultados, la tecnología comenzó a despertar el interés de otros países que buscan ampliar su producción de energía solar sin construir nuevos parques fotovoltaicos.

Más de 11.000 trenes pasaron sobre la instalación experimental en Neuchâtel sin registrar incidentes ni interferencias en el servicio. Foto: Eco Inventos.

Cómo funciona la primera planta solar ferroviaria instalada entre las vías del tren en Suiza

La primera instalación fue inaugurada en 2025 en un tramo de 100 metros de la localidad de Buttes, en el cantón de Neuchâtel. A diferencia de otras propuestas, los paneles no fueron colocados a los costados de la vía ni sobre estaciones, sino directamente entre los rieles.

Los módulos fotovoltaicos descansan sobre las traviesas y forman una superficie continua capaz de captar la radiación solar mientras los trenes circulan normalmente sobre ellos.

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El objetivo del proyecto fue demostrar que era posible generar electricidad aprovechando miles de kilómetros de infraestructura ferroviaria ya existente, evitando así el consumo de nuevos espacios para grandes plantas solares.

El sistema desarrollado por Sun-Ways genera energía renovable aprovechando la infraestructura ferroviaria existente, sin ocupar nuevos terrenos. Foto: Eco Inventos.

El exitoso testeo en Neuchâtel: más de 11.000 trenes pasaron sobre los paneles solares sin incidentes

Uno de los mayores interrogantes era comprobar si los paneles soportarían el paso constante de los trenes sin generar problemas de seguridad o afectar el servicio ferroviario.

Según explicó Joseph Scuderi, fundador de Sun-Ways, desde la puesta en marcha del sistema más de 11.000 trenes atravesaron el tramo experimental sin registrarse incidentes estructurales ni interferencias en la circulación.

La operadora ferroviaria TransN, responsable de la línea donde se realizó la prueba, confirmó además que el funcionamiento cotidiano del servicio no sufrió alteraciones, sin retrasos ni inconvenientes durante las tareas habituales de mantenimiento. Tampoco se detectó uno de los riesgos que más preocupaban antes de la instalación: el posible reflejo de la luz solar sobre los paneles que pudiera afectar la visibilidad de los maquinistas.

Los paneles solares son desmontables y pueden retirarse en apenas 10 minutos para facilitar las tareas de mantenimiento de las vías. Foto: Sun Ways.

Cuánta energía limpia logró generar la prueba piloto en Suiza

Desde mayo de 2025, la instalación produjo más de 16.000 kWh de electricidad, incluso considerando que permaneció cerca de un mes fuera de servicio debido a la acumulación de nieve y algunos ajustes técnicos.

La energía generada no queda limitada al proyecto experimental, sino que se inyecta directamente a la red eléctrica local para abastecer el consumo habitual.

Otro resultado inesperado fue el comportamiento de los paneles frente al polvo. Inicialmente se evaluaba incorporar un sistema específico de limpieza, pero el paso de los trenes a velocidades cercanas a los 90 km/h genera una corriente de aire suficiente para mantener gran parte de la superficie libre de suciedad, reduciendo las tareas de mantenimiento.

La electricidad producida durante la prueba piloto se inyecta directamente a la red eléctrica local, contribuyendo al abastecimiento de energía limpia. Foto: Sun Ways.

Los detalles del diseño desmontable: módulos que se retiran de las vías en solo 10 minutos

Una de las principales innovaciones del proyecto es su sistema desmontable.

Los paneles no quedan fijados de manera permanente, sino que pueden retirarse rápidamente cuando es necesario realizar trabajos sobre la infraestructura ferroviaria. Según explicó la empresa desarrolladora, los módulos pueden desmontarse en apenas 10 minutos, facilitando las tareas de inspección, reparación o mantenimiento de las vías.

Esta característica fue considerada fundamental para obtener la aprobación de las autoridades y garantizar la compatibilidad entre la generación de energía y la operación ferroviaria.

Por qué este sistema de paneles solares no afecta al tráfico ferroviario ni al mantenimiento diario

Tras más de un año de pruebas, el balance resulta ampliamente positivo. Las operaciones ferroviarias continuaron con normalidad y no fue necesario modificar la frecuencia de los servicios ni los procedimientos habituales de mantenimiento.

El éxito del proyecto despertó el interés de países como Francia, Italia, Corea del Sur e Indonesia, que analizan replicar esta tecnología. Foto: Unsplash

Si el sistema llegara a implementarse en gran escala, el potencial sería considerable. Los estudios estiman que aprovechando alrededor de 5.320 kilómetros de vías ferroviarias —excluyendo túneles y sectores con baja exposición solar— podrían producirse hasta 1.000 millones de kWh anuales, una cifra equivalente al consumo eléctrico de unas 300.000 viviendas y cercana al 2% de la demanda eléctrica total de Suiza.

Actualmente, el principal desafío no pasa por la generación de electricidad, sino por desarrollar soluciones que permitan transportar esa energía de forma eficiente a lo largo de grandes distancias.

Mientras tanto, el modelo ya comenzó a llamar la atención fuera de las fronteras suizas. La empresa ferroviaria francesa SNCF firmó un acuerdo para estudiar su implementación dentro de su estrategia de expansión de la energía solar, mientras que en Italia también avanzan conversaciones con la Red Ferroviaria Italiana para poner en marcha un proyecto piloto.

A su vez, Corea del Sur e Indonesia figuran entre los países que siguen de cerca esta innovadora tecnología, que podría marcar un nuevo camino para aprovechar la infraestructura ferroviaria como fuente de energía renovable.

Energías renovablesSuizaTren Paneles solares
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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