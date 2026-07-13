No siempre jugaron para Inglaterra: los casos de Declan Rice y otros futbolistas del Mundial 2026

Declan Rice jugó para Irlanda Foto: The Independent

La Selección de Inglaterra volvió a instalarse en el centro de la escena durante el Mundial 2026, no solo por sus figuras, su ambición y la presión histórica de volver a levantar una Copa del Mundo desde 1966, sino también por una particularidad que atraviesa a varios de sus protagonistas: la identidad futbolística no siempre empezó con la camiseta de los Tres Leones.

En el plantel inglés que disputa la Copa del Mundo 2026 aparecen nombres formados bajo el sistema británico, nacidos en Inglaterra y consolidados en la Premier League o en la élite europea. Sin embargo, algunos de ellos tuvieron un recorrido internacional previo vinculado a otras federaciones antes de representar definitivamente a Inglaterra. El caso más emblemático es el de Declan Rice, mientras que Elliot Anderson también forma parte de esa nueva generación marcada por decisiones de pertenencia, raíces familiares y oportunidades deportivas. FIFA incluye a Rice y Anderson dentro del plantel inglés del Mundial 2026, junto a figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Marcus Rashford.

Declan Rice, el caso más fuerte: de Irlanda a Inglaterra

La historia de Declan Rice es una de las más recordadas del fútbol europeo reciente. Nacido en Londres, el mediocampista de Arsenal tenía la posibilidad de representar a la República de Irlanda por sus raíces familiares. Y no fue una opción simbólica: Rice jugó en selecciones juveniles irlandesas y también llegó a disputar tres partidos con la selección mayor de Irlanda, todos amistosos, antes de cambiar su afiliación internacional a Inglaterra.

Declan Rice es el caso más resonante Foto: The Independent

Ese detalle fue clave. Como sus encuentros con Irlanda no habían sido oficiales de competencia, FIFA aprobó en 2019 el cambio de asociación para que pudiera vestir la camiseta inglesa. Desde entonces, Rice se transformó en una pieza central del mediocampo de Inglaterra y en uno de los futbolistas más importantes de su generación.

El recorrido de Rice condensa una discusión que va mucho más allá del césped: ¿se elige una selección por nacimiento, por herencia familiar, por oportunidad deportiva o por sentimiento personal? En su caso, la respuesta terminó inclinándose por Inglaterra, pero su paso por Irlanda quedó marcado como uno de los antecedentes más resonantes del fútbol moderno.

Elliot Anderson, la joya que pasó por Escocia antes de elegir Inglaterra

Otro caso destacado dentro del actual plantel inglés es el de Elliot Anderson. El mediocampista, nacido en Whitley Bay, representó a Escocia en categorías juveniles, desde la Sub-16 hasta la Sub-21, gracias a su ascendencia familiar. Incluso fue convocado por la selección mayor escocesa en 2023, aunque finalmente no llegó a debutar oficialmente con el equipo absoluto.

Elliot Anderson se entrenó con el primer equipo escocés Foto: Reuters

Con el paso del tiempo, Anderson decidió enfocarse en Inglaterra. La Federación Inglesa destaca en su perfil oficial que el futbolista representó previamente a Escocia en juveniles antes de cambiar su camino internacional hacia los Tres Leones. Ese giro terminó siendo decisivo: después de consagrarse con la Sub-21 inglesa, se ganó un lugar en la selección mayor y llegó al Mundial 2026 como parte de la renovación del mediocampo.

Su historia no tuvo el impacto mediático del caso Rice porque no llegó a jugar partidos oficiales con la mayor de Escocia. Pero sí representa una tendencia cada vez más frecuente en el fútbol internacional: jugadores con doble elegibilidad que transitan procesos juveniles en una federación y luego definen su futuro en otra.

La diferencia clave: jugar para otra selección no es lo mismo que ser elegible

En el actual plantel inglés también hay futbolistas con raíces familiares o elegibilidad para otros países, como Noni Madueke, nacido en Londres y de ascendencia nigeriana, o jugadores con vínculos familiares diversos dentro de una Inglaterra cada vez más multicultural. Pero hay una diferencia importante para no confundir: ser elegible para otra selección no significa haber jugado para otra selección.

Noni Madueke Foto: REUTERS

Madueke, por ejemplo, representó a Inglaterra en categorías juveniles y luego debutó con la mayor inglesa. Aunque era observado desde Nigeria por su origen familiar, su carrera internacional se desarrolló dentro del sistema inglés. Algo similar ocurre con otros nombres de la camada actual: pueden tener raíces africanas, caribeñas o europeas, pero eso no implica que hayan vestido oficialmente otra camiseta nacional.

El antecedente histórico de Jack Grealish, aunque no esté en la lista del Mundial 2026

Para entender mejor el contexto, es imposible no mencionar a Jack Grealish, aunque no figure dentro del plantel inglés del Mundial 2026. Su caso fue muy similar al de Rice en términos de repercusión pública: Grealish representó a la República de Irlanda en categorías juveniles antes de decidirse por Inglaterra.

Jack Grealish jugó en las inferiores de Irlanda. Foto: Redes

La diferencia principal es que Grealish no llegó a jugar con la selección mayor irlandesa, mientras que Rice sí lo hizo en amistosos. Aun así, ambos quedaron asociados a un debate profundo sobre identidad, pertenencia y reglas FIFA. Para muchos hinchas irlandeses, las decisiones de Grealish y Rice fueron golpes deportivos y emocionales; para Inglaterra, en cambio, significaron sumar talento diferencial a una generación cargada de expectativas.

El Mundial 2026 muestra a una Inglaterra distinta a la de otras épocas. Ya no se trata solamente de una selección basada en tradición, físico y presión mediática. El equipo actual refleja una realidad social y deportiva mucho más amplia: jugadores con historias familiares diversas, trayectorias internacionales cruzadas y decisiones personales que definen carreras enteras.