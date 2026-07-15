Trump volvió a amenazar a Irán con atacar infraestructura civil y crece la tensión en Medio Oriente

Donald Trump y nuevas amenazas contra Irán. Foto: Reuters (Evan Vucci)

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con lanzar nuevos ataques contra infraestructura estratégica iraní si Teherán no accede a retomar las negociaciones. Mientras tanto, el Gobierno iraní denunció que más de 30 civiles murieron en recientes bombardeos estadounidenses y prometió una respuesta.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump aseguró que “la próxima semana todas las centrales eléctricas y puentes serán destruidos” si Irán no acepta sentarse a negociar. Además, adelantó que las próximas noches habrá nuevas ofensivas militares, en medio de un conflicto que mantiene en alerta a toda la región de Medio Oriente.

Irán respondió a los ataques estadounidenses

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen luego de que fuerzas iraníes respondieran a los ataques nocturnos de Estados Unidos con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos ubicados en la región del Golfo y en Jordania, profundizando el intercambio de acciones militares.

No es la primera vez que Trump formula este tipo de amenazas. En abril ya había advertido sobre la posibilidad de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes para presionar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo y gas. En aquella oportunidad, las amenazas no se concretaron y posteriormente ambas partes alcanzaron un alto el fuego.

Sin embargo, el actual recrudecimiento del conflicto volvió a deteriorar la situación. Este miércoles, la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, informó que al menos 30 civiles fallecieron durante los últimos días como consecuencia de ataques estadounidenses en el sur del país.

A su vez, el Ejército iraní confirmó la muerte de siete militares tras un bombardeo realizado durante la madrugada contra una base militar ubicada en Bampur, en la provincia de Sistán y Baluchistán.

De acuerdo con el comunicado oficial de las Fuerzas Armadas iraníes, Estados Unidos disparó 13 misiles contra distintas instalaciones de la base, incluyendo los dormitorios, áreas de alojamiento, la residencia destinada a visitantes y puestos de vigilancia. El ataque también dejó varios heridos.

EEUU lanzó nuevos ataques contra Irán. Foto: via REUTERS

Las autoridades militares iraníes sostuvieron que la ofensiva tuvo como objetivo “causar el mayor número posible de bajas” y advirtieron que la respuesta será contundente. En ese sentido, afirmaron que la “venganza” por este ataque es “segura e inminente”.

La nueva escalada aumenta la preocupación internacional por el riesgo de una expansión del conflicto en Medio Oriente, especialmente por las posibles consecuencias sobre la seguridad regional y el comercio energético mundial, en un contexto en el que el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta.