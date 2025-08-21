Hinchas de la Universidad de Chile protestarán ante la embajada de Argentina en Santiago por los incidentes contra Independiente

La manifestación responde a los incidentes ocurridos durante el partido de anoche entre Universidad de Chile e Independiente, que, según los hinchas, constituyen una “traición del Estado argentino”.

Violencia en el fútbol. Foto: NA.

Mientras la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno denunció este jueves la “pasividad” de Independiente ante las agresiones de su barrabrava a hinchas de la Universidad de Chile, simpatizantes exigen respuestas por lo que consideran una “traición” del Estado argentino.

La barra oficial de la Universidad de Chile, conocida como Los de Abajo, convocó a una protesta frente a la embajada de Argentina en Santiago para este jueves a las 17:00 horas, según un afiche difundido por los organizadores.

Los fanáticos de la Universidad de Chile convocaron a una protesta ante la embajada de Argentina en Santiago. Foto: Redes.

La manifestación, que responde a los incidentes ocurridos durante el partido de anoche entre Universidad de Chile e Independiente, pone a las autoridades en alerta, dado que dicha barra brava es famosa por su violencia. Tanto que, en más de una ocasión, protagonizó verdaderas batallas campales contra sus rivales de la Garra Blanca de Colo Colo.

Estos enfrentamientos entre las dos barras más importantes de Chile, llevaron a la promulgación de la Ley de Violencia en los Estadios y su correspondiente modificación llamada Ley de Derechos y Deberes del Fútbol Profesional, la que busca hacer presente la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos.

El fútbol chileno denuncia “pasividad” de Independiente ante la violencia en la Sudamericana

El partido fue cancelado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego que se detuviera en el minuto 48 debido a los incidentes al término del primer tiempo, cuando estaba igualado 1-1.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno mostró su solidaridad con los hinchas heridos, que hasta el momento se contabilizan en 19, según los datos facilitados por el club chileno, si bien desde Argentina las autoridades informan de 22, y con sus familias al tiempo que ofreció su “total apoyo” al Universidad de Chile y sus dirigentes.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

La U de Chile denunció que el autobús del equipo de jugadores y cuerpo técnico que los trasladó al aeropuerto en Buenos Aires, en la mañana de este jueves, para el regreso a Santiago “no contó con la escolta policial que indica el reglamento de Conmebol”.

El presidente del club chileno, Michael Clark, acusó de “deshumanización” las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien en medio de la crisis apuntó contra los azules responsabilizándolos de lo ocurrido y exigiendo sanción.

“No están a la altura, es una muestra de deshumanización de lo que pasó. Vinimos a ver un partido de fútbol y terminamos en esto, pero estar preocupado de los puntos y quien tuvo la culpa ante los hechos que vimos no corresponde y habla muy mal de ellos”, señaló.

Clark destacó que durante la visita del equipo argentino a Santiago, la pasada semana, contaron con total seguridad y se tomaron todas las precauciones, lo cual no pasó en el estadio de Avellaneda, según dijo.