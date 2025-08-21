“Pedí perdón”: el video más impresionante de los incidentes en la Copa Sudamericana lo grabó la barra de Independiente

Los barrabravas del Rojo irrumpieron en el sector donde se encontraban los hinchas de la Universidad de Chile. A partir de allí, las imágenes son desoladoras.

Violencia en el fútbol. Foto: Captura.

Los graves disturbios ocurridos este miércoles en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejaron imágenes y videos que impresionan a todo aquel que los ve.

La violencia dejó 22 heridos, de los cuales tres ya fueron dados de alta y dos permanecen en grave estado, y 111 personas detenidas, 109 de ellas hinchas chilenos. Pero eso no es todo: también dejó grabaciones que quedarán para la posteridad, como aquel filmado por la propia barra.

Violencia en Independiente-U de Chile. Foto: REUTERS

En el video más impactante de la noche se ve a dos hinchas de Universidad de Chile que fueron golpeados y forzados a pedir disculpas por un grupo de simpatizantes de Independiente tras los incidentes ocurridos el miércoles. En las imágenes, se observa cómo los dos aficionados chilenos, semidesnudos y ensangrentados, permanecen acorralados en una tribuna mientras uno de los agresores exige:“¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!”.

Uno de los heridos intenta cubrirse el rostro y apenas logra susurrar “perdón”, mientras el atacante insiste y lo golpea, repitiendo “¿qué? ¿qué?”, mientras las víctimas, visiblemente atemorizadas y sin fuerzas, permanecían sentadas en las butacas rojas del estadio.

Violento momento que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile. Video: X @Barras_LATAM

¿Cómo comenzaron los disturbios en la cancha de Independiente?

Todo comenzó sobre el final de la primera mitad, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de la U, cuando fanáticos del equipo visitante comenzaron a lanzar butacas, sanitarios y trozos de la tribuna extraídos de la estructura del estadio hacia la parte baja de la gradería, donde estaban hinchas del Independiente.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas del Rojo logró acceder a la tribuna donde aún quedaban aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

Los graves incidentes vuelven y reabren el debate sobre la seguridad y el triste protagonismo de las barras bravas.