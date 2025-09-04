Cómo está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y cuáles son los seis equipos que pelean por los últimos boletos al Mundial

La 17ª fecha puede definir la clasificación a la Copa del Mundo de muchas selecciones en Sudamérica.

Venezuela y Bolivia son las selecciones que más se juegan en estas Eliminatorias. Foto: EFE/Ronald Peña

Si bien las selecciones sudamericanas tendrían que jugar una fecha más, la suerte de seis selecciones rumbo al Mundial 2026 puede definirse este jueves.

La 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas es crucial. Tanto que cuatro de los cinco partidos se jugarán al mismo horario, ya que tendrán en disputa los últimos tres boletos directos y el pase al Repechaje.

Venezuela necesita mantenerse al menos en el séptimo puesto de la tabla de Eliminatorias para asegurar Repechaje. Foto: X @fifaworldcup_es

En Conmebol, Argentina, Brasil y Ecuador ya son las tres selecciones que se clasificaron directo. La lista a nivel mundial se completa con los tres países organizadores (Canadá, México y Estados Unidos) junto con Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán y Nueva Zelanda.

Las Eliminatorias Sudamericanas otorgarán otros tres pases directos a la Copa del Mundo 2026 y definirán al seleccionado que tendrá una chance extra en el Repechaje a disputarse durante el próximo año.

Actualmente, hay seis equipos peleando cuatro posiciones, con seis unidades en juego. Uruguay y Paraguay están a un paso de certificar su pase directo con 24 unidades, ya que le sacan seis de distancia a Venezuela (18 puntos), que está en la séptima colocación que repartirá el repechaje. Entre medio está Colombia (22) y más abajo figuran Bolivia (17) y Perú (12) con Chile ya sin chances.

Qué necesita cada selección sudamericana para clasificar al Mundial 2026

Si Venezuela no vence a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Uruguay y Paraguay estarán clasificados de manera directa independientemente de sus marcadores contra Perú y Ecuador, respectivamente. A Celestes y Guaraníes también les alcanzará con un empate en sus presentaciones de esta jornada.

Paraguay y Uruguay tienen muchas chances de clasificarse al próximo Mundial. Foto: Reuters

Colombia, por su parte, se clasificará de manera directa en esta 17ª fecha si vence a Bolivia como local sin importar ningún otro resultado. Si los cafeteros empatan, avanzarán si los venezolanos no triunfan contra la Albiceleste. En el caso de perder, podrían llegar a protagonizar una verdadera final el próximo martes contra Venezuela en Maturín.

La batalla por el Repechaje es de lo más reñido. Si bien Venezuela y Bolivia tienen oportunidades matemáticas de alcanzar el boleto directo al Mundial, la realidad los tiene como actores estelares del 7° lugar con Perú expectante, ya que tiene 12 puntos y necesita de un verdadero milagro para tener chances de alcanzar ese último pasaje disponible.

La Vinotinto depende de sí misma para jugar un Mundial por primera vez en su historia aunque tendrá dos paradas bravas contra Argentina en Buenos Aires y frente a Colombia en Maturín. Bolivia, un punto por detrás, visitará a los Cafeteros y luego recibirá a Brasil.

La tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas