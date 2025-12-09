El emocionante adiós: Frank Fabra se despidió de Boca entre lágrimas y recuerdos

Tras nueve años y ocho títulos, el lateral colombiano cerró su ciclo en el “Xeneize” con una despedida cargada de emociones. ¿Cuál será su próximo destino?

Fabra Foto: @PlanetaBoca

Frank Fabra hizo su último entrenamiento como futbolista profesional de Boca Juniors este martes por la mañana. El lateral colombiano se despidió del plantel y cuerpo técnico, a pesar de que su contrato se extendía hasta el 31 de diciembre del corriente año. Un desempeño irregular y el desencuentro con los hinchas ya lo había alejado de las canchas hace meses.

El paso del jugador por el Xeneize arroja estadísticas dispares, al igual que su rendimiento. Llegó al club en 2016, y en estos nueve años ganó ocho títulos, casi uno por temporada. Al mismo tiempo, jugó 244 partidos, tuvo 14 goles y 32 asistencias. Pero lo cierto es que las estadísticas muestran todo menos lo importante. La relación con el hincha, como la performance del futbolista tuvo un fuerte bajón luego de la final por Copa Libertadores contra Fluminense en 2023.

Frank Fabra; Boca Juniors. Foto: NA/Mariano Sánchez

Anteriormente, ya en 2021, su expulsión en las semifinales contra Santos, a raíz de un desmedido pisotón en el estómago a Marinho, le costó caro. La goleada sentenció el final del segundo ciclo de Russo en Boca y más de un fanático apuntó contra el lateral izquierdo.

Sin embargo, no todo fue malo en su paso por el club azul y oro. Luego de su llegada desde Deportivo Cali, se adueñó rápidamente de la banda izquierda. Fue titular indiscutido hasta que una rotura de ligamentos previa al Mundial 2018 cortó su buena racha.

Las imágenes de su salida, capturadas por el periodista Ezequiel Sosa, revelan la conmoción que significó para el colombiano abandonar el club. Además, él mismo publicó una historia en sus redes sociales donde se ve el predio xeneize, un emoji de un corazón roto y otro de una cara llorando.

La historia de despedida que publicó Fabra Foto: @fabra18

El futbolista no pudo asentarse en los últimos años. Disputó solamente 4 partidos en la temporada de 2025, siendo la eliminación ante Atlético Tucumán por Copa Argentina la última vez en vestir la camiseta azul y amarilla. Tras aquella derrota histórica dejó de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

El fin de la historia que entrelaza a Frank Fabra con Boca ya se había sellado en octubre de este año, cuando la comisión directiva decidió que no renovaría el vínculo con el futbolista de 34 años.

La expulsión de Frank Fabra. Foto: Reuters

El futuro de Frank Fabra

El defensor reveló, en diálogo con Win Sports, que analiza regresar al fútbol colombiano. “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”, reveló.

“Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada todavía, pero me haría muy feliz”, sumó.