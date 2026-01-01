El regreso de una mujer a la Fórmula 1: quién es Doriane Pin, la piloto que podría hacer historia con Mercedes

La francesa de 21 años cuenta con una amplia trayectoria dentro del mundo del automovilismo y es la actual campeona de la F1 Academy, una categoría femenina comandada por Susie Wolff, la esposa de Toto, el reconocido jefe de equipo de la escudería alemana.

Doriane Pin, la piloto francesa que sueña con llegar a la Fórmula 1. Foto: X @f1academy

La Fórmula 1 ya confirmó a los pilotos que correrán en la temporada 2026. A diferencia de la anterior campaña, este año la máxima categoría del automovilismo contará con la presencia de 22 corredores, cuando habitualmente solían ser 20 en la grilla de carrera.

Frente a este panorama, la Fórmula 1 le abre nuevas puertas a más pilotos y, también, un histórico posible regreso de una mujer a la máxima categoría. ¿De quién se trata? Doriane Pin, la actual campeona de la F1 Academy, y representante de la escudería Mercedes.

Doriane Pin, campeona de F1 Academy 2025. Foto: X @f1academy

La F1 Academy es una categoría femenina que tiene en su parrilla a una representante de cada equipo de la Fórmula 1, tal como lo obliga la Federación Internacional del Automóvil (FIA). En este caso, Pin cuenta con el apoyo de Mercedes, la escudería dirigida por Toto Wolff, esposo de Susie Wolff, la directora de F1 Academy.

La francesa de 21 años cuenta con una amplia trayectoria en el automovilismo: categorías de prototipos y endurance (GT World Challenge, Intercontinental GT Challege, WEC e IMSA) y de fórmula (F4 del Sudeste Asiático, FRECA de Europa y Medio Oriente).

Los números de Doriane Pin en la temporada 2025 de F1 Academy. Foto: X @f1academy

En 2024, Pin llegó F1 Academy, donde fue subcampeona detrás de Abby Pulling, la británica que representaba a la escudería Alpine. Ahora, un año más tarde, la joven piloto consiguió el ansiado título que le abrió las puertas a una posible llegada a la F1.

En los últimos días de diciembre, Pin estuvo en el simulador de Mercedes. “En mi primer día, completamos 102 vueltas, así que tuvimos mucho tiempo en pista. La mañana se dedicó principalmente a la adaptación al simulador. Es extremadamente realista”, expresó emocionada.

Doriane Pin en el Gran Premio de Las Vegas de F1 Academy. Foto: X @f1academy

Y detalló sobre su increíble experiencia: “Es uno de los mejores simuladores de Fórmula 1 del mundo. La retroalimentación de fuerza, el pedal de freno, las sensaciones generales... Realmente te sientes como si estuvieras conduciendo un coche de Fórmula 1″.

Por último, reveló que Mercedes planea programarle una prueba TPC (monoplazas con al menos dos años de antigüedad). “Potencialmente tendré la oportunidad de conducir un coche de Fórmula 1 en un circuito real, en condiciones reales. Así que necesito prepararlo todo a conciencia”, concluyó.

Para cumplir dicho sueño, Doriane Pin primero deberá acumular puntos para la Superlicencia. Mientras tanto, continuaría su trabajo en la escudería alemana con la participación en el World Endurance Championship (WEC).

Las únicas dos mujeres que corrieron en la Fórmula 1

De los 781 pilotos que largaron al menos un Gran Premio en los 75 años de historia que tiene la máxima categoría del automovilismo, solamente dos fueron mujeres: las italianas Maria Teresa De Filippis y María Grazia “Lella” Lombardi.

De Filippis disputó tres carreras en 1958. Por su parte, Lombardi quedó en la historia, ya que fue la primera mujer en conseguir puntos en un Mundial de Pilotos tras sumar media unidad en el Gran Premio de España de 1975.

Yendo a la actualidad, Susie Wolff, desde su posición probadora de Williams, disputó el primer entrenamiento libre de los Grandes Premios de Gran Bretaña y Alemania de 2014, y de España y Gran Bretaña de 2015.

Desde esa época, dos mujeres más se subieron a un F1, aunque en pruebas privadas: la colombiana Tatiana Calderón, a bordo del Sauber C37 en el Circuito Hermanos Rodríguez de México en 2018, y la británica Jessica Hawkins con un Aston Martin AMR21 en Hungaroring durante 2023.