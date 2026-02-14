Juan Román Riquelme. Foto: Reuters

Boca no se detiene en el mercado de pases, ya que todavía le queda un cupo para incorporar producto de la lesión de Rodrigo Battaglia. En este contexto, la dirigencia sorprendió con un nombre para reforzar su delantera, con historia en San Lorenzo y River.

Se trata de Adam Bareiro, quien actualmente juega en Fortaleza de Brasil. El delantero dejó una muy mala imagen durante su paso por el Millonario, ya que no estuvo a la altura y se fue por la puerta de atrás al fútbol qatarí, más precisamente al Al-Rayyan.

Adam Bareiro y Martín Demichelis durante su paso por River. Foto: NA

Los detalles de la oferta de Boca para contratar a Adam Bareiro

Según se conoció en las últimas horas, la oferta realizada por Boca al Fortaleza es de 3 millones de dólares por la totalidad de su ficha. El contrato con el jugador ya habría sido acordado, por lo que esperan la respuesta del club para cerrar la operación.

Qué dijo Riquelme sobre Adam Bareiro

Ante la noticia, se recordó una declaración a la prensa de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, cuando Bareiro se destacaba en San Lorenzo. Allí marcó 40 goles en 120 partidos jugados, donde también aportó seis asistencias para el Cuervo.

Adam Bareiro jugó en San Lorenzo. Foto: NA

“El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, Bareiro. El fútbol para mí es eso también: el que juega mal y compite pasa a ser bueno, el que bueno y compite pasa a ser muy bueno y el que es muy bueno y no le gusta competir pasa a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo contra el que sea. Juega en Copa Argentina y se pelea con el defensor del otro equipo y va a los tres días y juega igual contra Huracán. El fútbol es eso también”, había mencionado durante un reportaje.

💭Esto piensa JUAN ROMÁN RIQUELME sobre ADAM BAREIRO:



"El 9 de San Lorenzo (Bareiro en ese momento), COMPITE TODO EL TIEMPO, y el fútbol para mí es eso".pic.twitter.com/m6nxlj2cGk — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 14, 2026

Más allá de que se espera que la operación se cierre durante este fin de semana, Boca tiene tiempo para cerrar la incorporación de Adam Bareiro hasta el miércoles 18 de febrero. En dicha fecha finaliza el plazo para reemplazar en las listas a Rodrigo Battaglia, lesionado de gravedad semanas atrás.

Desde que llegó a Fortaleza, el delantero mejoró su rendimiento y lleva 10 goles en los 30 partidos jugados, además de más 1.400 minutos de juego sumados.