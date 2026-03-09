Vuelve el Circuito Callejeros de Buenos Aires. Foto: TC2000

La Ciudad de Buenos Aires hospedará el Gran Premio de la competencia TC2000 el fin de semana del 13 al 15 de marzo. Se trata de un circuito callejero de una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino y afectará el tránsito regular de la zona debido a cortes de calles y metrobús.

Las entradas se podrán adquirir por la plataforma de Ticketek. Además, habrá un sector general con ingreso gratuita, que estará sobre Avenida Roca entre Autopista Cámpora y Avenida Escalada.

El trazado en cuestión se extiende por 2.509 metros a lo largo de las avenidas General Roca y Escalada; ocupará un sector del Parque de la Ciudad y habrá sectores con áreas de entretenimiento y gastronomía para que los vecinos puedan aprovechar el día a todo motor.

Los autos, que llegan a alcanzar los 250 kilómetros por hora en la recta principal, ubicada sobre Avenida Roca, volverán al trazado callejero de Buenos Aires 13 años después de su última presentación en el circuito porteño.

Mapa del circuito callejero de Buenos Aires Foto: GCBA

“Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute”, dijo el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, en la conferencia de prensa de presentación de la competencia, en el Palacio Libertad, junto con autoridades de la categoría, del Automóvil Club Argentino (ACA) y los pilotos Matías Rossi —el campeón defensor— y Franco Vivian.

“Queremos que todo el corredor sur de la Ciudad vuelva a tener vida, con el Autódromo, el Parque Olímpico de la Juventud, el Parque Roca y el Parque de la Ciudad”, agregó.

“No es un evento más, es un evento muy grande, muy importante, que solo se puede hacer con una gran colaboración con el Gobierno de la Ciudad. Va a ser un evento para disfrutar y poder compartir con la familia y con amigos durante todo el fin de semana”, sostuvo Alejandro Levy, presidente de la firma Tango Motorsports y organizador del TC 2000.

Vuelve el Gran Premio de Buenos Aires del TC2000. Video: TC2000

La categoría más tecnológica del país correrá por tercera vez en un callejero en Buenos Aires: en 2012 reunió a un millón de espectadores en el centro porteño y 700 mil en 2013 en Recoleta.

Por qué no está disponible el Autódromo Oscar y Juan Galvez

El circuito argentino que supo hospedar la Fórmula 1 y es el más emblemático del país cedió su lugar como organizador habitual de la competición. Esto se debe a que se encuentra en proceso de remodelación con obras iniciadas en enero. El autódromo se prepara para recibir el regreso del MotoGP después de 28 años y desde la organización se ilusionan con poder recuperar una fecha del campeonato de categoria donde corre Franco Colapinto para la Argentina.

Cortes de calle del 13 al 16 de marzo en Buenos Aires

Como consecuencia de la instalación del circuito urbano, los cortes de tránsito en Buenos Aires afectarán principalmente a Villa Soldati, Parque Roca y Parque de la Ciudad:

Desde el domingo por la noche hasta el lunes 16 de marzo a las 23:30:

Corte total de la avenida Coronel Roca entre la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra) y la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.

Corte total de la bajada de la autopista Cámpora hacia la avenida Coronel Roca desde la provincia de Buenos Aires.

Corte total de la avenida Escalada entre el ingreso al Centro Comercial Parque Brown, ubicado al sudeste de la avenida Fernández de la Cruz y la avenida Coronel Roca.

Corte total de las calles Pascual Pérez, Delfo Cabrera, Humberto Selvetti, Alberto Zorrilla, Jeanette Campbell, Francisco Camet, Alberto Demiddi y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente entre la avenida Escalada y 23 de Junio.

Corte total del bulevar Olímpico J. B. Zubiaur entre Delfo Cabrera y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.

Corte total de la calle 23 de Junio entre Pascual Pérez y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.

Desde el domingo hasta el miércoles 18 de marzo a las 16:00.

Corte total del Metrobús de la avenida Coronel Roca: Cierre total del Metrobús de ambos sentidos de la avenida Coronel Roca, desde la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra) hasta la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.

Viernes 13 de marzo desde las 6 hasta el domingo 15 de marzo a las 23:00.

Corte total de la avenida Coronel Roca entre el retome al noreste de su intersección con la avenida Larrazábal y la bajada de la autopista Cámpora.

Corte total de la avenida Escalada entre la avenida Coronel Roca y la avenida 27 de Febrero.

Líneas de colectivos: qué colectivos se ven afectados por el TC2000

Además, se instalarán paradas provisorias de colectivos de las líneas 47, 91 y 155 sobre la avenida Fernández de la Cruz, a metros del cruce con la avenida Escalada, ya que el tránsito por la avenida Coronel Roca, incluyendo al Metrobús, permanecerá interrumpido con motivo del fin de semana de competencia en el circuito callejero de Villa Soldati.