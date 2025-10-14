Se define el futuro de Colapinto y un medio británico se rinde a sus pies: “Denle un año más”

El piloto argentino ha mejorado en las últimas carreras, incluso superado a su compañero. Aunque su futuro aún no está definido, las actuaciones recientes han generado expectativas en la prensa internacional.

Franco Colapinto. Foto: NA

Franco Colapinto, que correrá este fin de semana en el Gran Premio de Austin, se encuentra en el ojo de la tormenta de cara a la temporada que viene. Y se debe a que el argentino aún no tiene asegurado su asiento para el próximo año. Aunque no haya que apurarse, el anuncio de que tendría lugar en Alpine para la temporada 2025 recién se dio en enero de este año, los rumores en el paddock ya empiezan a calentarse.

Aunque el arranque fue duro para el argentino, los medios especializados ya remarcan una mejora en sus desempeños. Y no es para menos: Colapinto venció a su compañero en 3 de las últimas 5 carreras, y se vio obligado a cederle la posición durante la última vuelta en el GP de Italia, donde lo vigiló por los espejos durante toda la competición.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

AutoSport, el medio británico especializado en deportes de motor, dedicó un análisis al desempeño del piloto nacido en pilar y se preguntó sobre quién debería ocupar el segundo asiento de Alpine durante la temporada 2026. “Denle a Colapinto un año más”, sentenció Stuart Codling, especialista en Fórmula 1 y autor de varios libros sobre la historia de la categoría.

“Su comienzo en Williams fue impresionante” y “Es mejor piloto de lo que hemos visto esta temporada” son otras de las frases que se repiten en boca de los periodistas. Parece que el argentino logró dar vuelta la página y callar las críticas que se le realizaban, apenas se subió al coche, cuando los malos resultados y los problemas de fiabilidad parecían definir su nivel al volante.

Franco Colapinto en el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Aunque Franco todavía no sumó puntos en esta temporada, su presencia para el año que viene parece encaminada: No solo consiguió mejores resultados que su compañero de equipo, sino que también los miembros de Alpine han tomado nota de su progreso. Steve Nielsen, director de la escudería, afirmó: “si eso continúa (los buenos resultados), no veo razón por la cual no pueda quedarse en el asiento“. Aunque le puso una pizca de prudencia a la declaración: ”La decisión todavía está un poco lejos".

Por ahora los ojos de Colapinto están puestos en la carrera de este fin de semana en el Circuito de las Américas. La última vez que corrió allí fue con Williams, donde sumó puntos y ganó 5 puestos en relación con su posición en la parilla de salida.