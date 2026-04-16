Alexander Manninger. Foto: Action Images

Conmoción en el mundo del fútbol tras la muerte de Alexander Manninger, exarquero austríaco 33 veces internacional con la selección de su país y con una trayectoria de 24 años en clubes como el Arsenal, la Juventus y el Liverpool. El deportista falleció este jueves a los 48 años a causa de un accidente automovilístico, según informó la Federación austríaca de fútbol ÖFB.

El exfutbolista viajaba solo en su auto cuando fue embestido por un tren en un paso a nivel sin barreras. Mientras el maquinista y los 25 pasajeros del tren resultaron ilesos en el accidente, los servicios de emergencia intentaron sin éxito reanimar a Manninger, quien murió por diversas heridas.

Alexander Manninger. Foto: Action Images via Reuters

En un comunicado, el director deportivo de la ÖFB, Peter Schöttel, destacó que el exjugador fue un “embajador excepcional” del fútbol austríaco y todo un ejemplo para los jóvenes porteros.

“Su profesionalismo, serenidad y fiabilidad lo convirtieron en una pieza fundamental de sus equipos y de la selección nacional. Sus logros merecen el máximo respeto y serán inolvidables”, expresó.

Por otro lado, el Arsenal también manifestó: “Todos en el club estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Alex Manninger. En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”.

El posteo del Arsenal. Foto: X

La carrera futbolística de Alexander Manninger

Alex Manninger, quien empezó su carrera en 1994 en el Austria Salzburg, en 1997 se convirtió en el primer austríaco en jugar en la Premier League inglesa al fichar por el Arsenal, donde permaneció cinco años.

Alexander Manninger. Foto: REUTERS

Como integrante del club londinense -habitualmente como portero suplente- conquistó un título liguero y una Copa FA en la temporada 1997/98 bajo el mítico técnico Arsène Wenger.

Tras cinco años en Inglaterra, pasó la mayor parte de los siguientes 10 años en Italia, donde defendió las porterías de clubes como la Juventus, el Udinese y el Siena, entre otros.

Hasta el final de su carrera, Manninger se mantuvo en la élite del fútbol europeo, al firmar en su última temporada (2016/17) con el Liverpool, tras pasar cuatro años en el Augsburgo alemán.

Alexander Manninger. Foto: REUTERS

Como arquero suplente, también integró el plantel de la selección austríaca que disputó la Eurocopa de 2008, disputada en Austria y Suiza, y que terminó con el título para la España dirigida por Luis Aragonés.