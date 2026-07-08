El video de Amr Mokhtar, el entrenador oriundo de Egipto que estará con el Vasco Arruabarrena en Boca

Amr Mokhtar, el ayudante de campo egipcio de Arruabarrena. Foto: NA.

Argentina y Egipto ya pasó a la historia de los grandes partidos de los Mundiales, pero la euforia por la victoria conseguida aún perdura y las emociones están a flor de piel en ese sentido. Mientras tanto, los equipos argentinos se preparan de cara al segundo semestre del año y Boca Juniors con una particularidad que remite directamente al encuentro que la Selección Argentina padeció para superar la instancia de octavos de final: el club Xeneize presentó al nuevo ayudante de campo del flamante técnico Rodolfo Arruabarrena... ¡y es egipcio!

Rodolfo Arruabarrena en Boca. Foto: @BocaJrs

El ayudante de campo de Arrubarrena: ¿quién es y por qué llegó a Boca?

Se trata de Amr Hussein Mokhtar, un joven analista táctico egipcio que, en apenas cinco años, pasó de ser traductor del club a convertirse en una de las personas de mayor confianza del entrenador argentino, Rodolfo “el Vasco” Arruabarrena.

Amr Hussein Mokhtar, el ayudante de campo egipcio de Arruabarrena que está en Boca. Video: Instagram/elcanaldeboca

Con apenas 31 años, Mokhtar se ganó un lugar en la mesa chica del cuerpo técnico gracias a su conocimiento del juego, su dominio de varios idiomas y su capacidad para interpretar diferentes culturas futbolísticas.

La historia comenzó a fines de 2020, cuando Arruabarrena asumió como entrenador del Pyramids FC de Egipto. El club buscaba competir de igual a igual con los gigantes Al-Ahly y Zamalek, y dentro de su estructura ya trabajaba Amr Mokhtar, un exdefensor central que había decidido retirarse prematuramente para dedicarse al análisis táctico y la formación como entrenador.

Nacido el 1 de abril de 1995 en El Cairo y poseedor de la Licencia B de entrenador, Mokhtar dominaba árabe, inglés y otros idiomas, una herramienta que inicialmente lo convirtió en el nexo entre el cuerpo técnico argentino y los futbolistas egipcios. Sin embargo, rápidamente su rol trascendió el de simple traductor.

Su obsesión por el análisis de video, el estudio detallado de los rivales y la preparación táctica llamó la atención de Arruabarrena, quien comenzó a consultarlo permanentemente sobre las características del fútbol egipcio y el perfil de los jugadores locales.

Durante los 38 partidos que el Vasco dirigió al Pyramids FC, la relación profesional se fortaleció al punto de que el entrenador decidió incorporarlo definitivamente a su equipo de trabajo, independizándolo de la estructura fija del club. Mokhtar, que anteriormente también había colaborado con los entrenadores Ante Čačić y Ehab Galal, pasó a ser uno de los hombres de máxima confianza del argentino.

El vínculo se consolidó definitivamente en 2022, cuando Arruabarrena fue contratado para dirigir a la selección de Emiratos Árabes Unidos. Una de sus primeras solicitudes a la federación fue sumar a Mokhtar al cuerpo técnico.

En el seleccionado emiratí, el egipcio desempeñó un papel clave durante los 14 partidos que disputó el equipo. Además de liderar el análisis de rivales, actuó como un puente cultural entre el método de trabajo argentino y la idiosincrasia de los futbolistas árabes, una tarea que fue ampliamente reconocida dentro de la federación y valorada incluso durante la posterior llegada del portugués Paulo Bento.

La confianza volvió a quedar demostrada en 2024, cuando Arruabarrena aceptó el desafío de dirigir al Al-Taawoun de Arabia Saudita. Una vez más, Mokhtar fue convocado para desempeñarse como ayudante de campo y responsable del análisis táctico.

Rodolfo Arruabarrena en Boca Predio. Foto: X

Durante la temporada, el joven egipcio trabajó en la preparación de 29 encuentros oficiales frente a algunos de los planteles más poderosos del fútbol saudí, consolidándose como una pieza indispensable dentro de un cuerpo técnico que combina la experiencia de sus históricos colaboradores con las herramientas tecnológicas del fútbol moderno.

Ahora, con el regreso de Arruabarrena a Boca 10 años después de su primer ciclo, Amr Mokhtar también desembarcó en la Argentina. Para muchos hinchas será un nombre desconocido, pero dentro del cuerpo técnico es considerado uno de los cerebros del análisis estratégico.