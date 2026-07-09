Hizo su propia camiseta de Messi, aprendió el Himno argentino y su video emocionó a todos: el sueño del nene boliviano que se volvió viral

Dylan, un nene de Presto, en Chuquisaca, Bolivia, se hizo viral por el enorme cariño que le tiene a la Selección argentina. Foto: Captura de video X.

Un nene de Presto, en el departamento de Chuquisaca, Bolivia, se convirtió en protagonista de un emotivo video viral por su enorme cariño hacia la Selección Argentina.

El pequeño Dylan confeccionó con sus propias manos una camiseta con el número 10 de Lionel Messi, el máximo símbolo de la Albiceleste, y se preparó para alentar al equipo luciendo además la tradicional montera de su pueblo.

Un nene boliviano fabricó su camiseta de Messi, aprendió el Himno argentino y emocionó a todos en redes. Video: X / @EcoNews.

Pero el detalle que más llamó la atención fue que también aprendió el Himno Nacional argentino, demostrando su entusiasmo y admiración por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La pasión no conoce fronteras: el video que movilizó a miles de hinchas argentinos

La imagen del niño con su camiseta casera y cantando el himno emocionó a miles de usuarios en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los mensajes destacando su pasión y el vínculo especial que generó con la Selección.

La repercusión fue tal que muchos usuarios comenzaron a compartir el video con un objetivo claro: que llegue hasta los futbolistas argentinos y que el plantel pueda conocer la historia del pequeño hincha boliviano.

En las publicaciones, etiquetaron a los jugadores de la Selección, a sus esposas e incluso a periodistas deportivos, y pidieron que el gesto del niño pudiera tener un reconocimiento especial.

Dylan, un nene de Presto, en Chuquisaca, Bolivia, se hizo viral por el enorme cariño que le tiene a la Selección argentina. Foto: Captura de video X.

Además, varios fanáticos arrobaban a marcas deportivas como Adidas para intentar que el pequeño pueda recibir una camiseta oficial de la Albiceleste. La iniciativa generó una ola de solidaridad en redes, donde miles de personas se sumaron al pedido para que su admiración por Messi y Argentina tenga un recuerdo inolvidable.

El video volvió a poner en evidencia un fenómeno que se repite en cada Mundial: la figura de Messi y el amor por la camiseta argentina lograron trascender las fronteras y conquistar fanáticos en distintos lugares del mundo.