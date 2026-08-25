Franco Colapinto y una sanción que sigue dando que hablar: el análisis que reavivó la polémica en la Fórmula 1

El análisis que reavivó la polémica en la Fórmula 1 tras la dura sanción a Franco Colapinto. Foto: Jakub Porzycki

La penalización que recibió Franco Colapinto durante el Gran Premio de los Países Bajos sigue generando debate en el mundo de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine fue castigado con un drive through tras superar a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) en medio del accidente de Max Verstappen (Red Bull) en la primera vuelta, una decisión que condicionó por completo su carrera y despertó cuestionamientos sobre el criterio aplicado por los comisarios de la FIA.

Las imágenes que ponen el foco sobre la señalización

A medida que pasaron las horas, distintos análisis realizados por especialistas argentinos reconstruyeron la secuencia cuadro por cuadro. Tanto Adrián Puente, relator de Fórmula 1 en Fox Sports, como Esteban “Cochito” López, comentarista de ESPN y Disney+, coincidieron en que Colapinto ya había iniciado el adelantamiento cuando todavía no se habían activado las advertencias visuales en ese sector del circuito de Zandvoort.

La polémica maniobra que derivó en una dura sanción a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos. Créditos: ESPN

Según las imágenes exhibidas en ambos programas, el Alpine N°43 estaba prácticamente a la par del Racing Bulls de Tsunoda cuando Verstappen impactó contra el muro. Los análisis muestran que los paneles luminosos permanecían apagados y que los banderilleros aún no habían desplegado la doble bandera amarilla en el momento en que el argentino comenzó la maniobra.

Para los especialistas, la clave del incidente radica en el escaso margen de reacción que tuvieron los pilotos detrás del accidente. En una recta tomada a alta velocidad y con restos del auto del neerlandés sobre la pista, abortar el sobrepaso o frenar de manera abrupta también podía representar una situación de riesgo para quienes venían detrás.

El debate sobre el criterio de los comisarios

La polémica no gira en torno a la existencia de una infracción bajo bandera amarilla, sino a la interpretación de una maniobra ocurrida en una situación excepcional. Puente sostuvo que la discusión pasa por el criterio utilizado para juzgar una maniobra desarrollada en cuestión de segundos y en medio del caos generado por el accidente del tetracampeón del mundo.

La polémica gira en torno a la interpretación de una maniobra ocurrida en una situación excepcional. Foto: Reuters (Benoit Tessier)

Por su parte, López destacó que Tsunoda se vio obligado a reducir la velocidad debido a la presencia de un neumático desprendido del Red Bull de Verstappen, lo que facilitó el adelantamiento de Colapinto. Según su análisis, el argentino ya había ganado la posición cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de advertencia en el sector.

La misma postura fue defendida por el propio piloto de Pilar al finalizar la competencia. Colapinto consideró que la sanción fue excesiva y aseguró que detener la maniobra en ese momento hubiera sido más peligroso que completarla. Además, remarcó que la señalización llegó demasiado tarde para que existiera una reacción diferente.

La reacción de Colapinto y la respuesta de la FIA

El malestar no quedó únicamente en el paddock. Sean Summers, director de marketing de uno de los principales patrocinadores del argentino, criticó públicamente a los comisarios y cuestionó el impacto de sus decisiones sobre los resultados deportivos. Sus declaraciones alimentaron una fuerte discusión en redes sociales y generaron adhesiones de distintas figuras vinculadas al automovilismo.

La sanción en Zandvoort, sumada a otra penalización, derivó en la pérdida de tres puntos de superlicencia. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Ante la escalada de comentarios y ataques dirigidos a los oficiales deportivos, la FIA emitió un comunicado condenando los mensajes de odio y recordando que las diferencias de opinión respecto de las sanciones no justifican agresiones personales ni campañas de hostigamiento.

Más allá del debate, el perjuicio para Colapinto fue concreto. La sanción en Zandvoort, sumada a otra penalización por una segunda situación de bandera amarilla en carrera, derivó en la pérdida de tres puntos de superlicencia y lo dejó al tope del ranking de penalizaciones entre los pilotos de la actual temporada. Un desenlace que mantiene abierta una histórica discusión dentro de la Fórmula 1: hasta dónde debe llegar la aplicación estricta del reglamento y cuánto espacio queda para el criterio de quienes deben impartir justicia en la pista.