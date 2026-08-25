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Murió Dolly Parton a los 80 años: qué se sabe sobre la causa de su muerte

La legendaria cantante estadounidense Dolly Parton murió este martes 25 de agosto de 2026. La noticia fue comunicada por su familia después de varios meses marcados por problemas de salud y cambios en su agenda profesional.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Murió Dolly Parton.
Murió Dolly Parton. Foto: Wikimedia Commons
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La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más reconocidas de la música country, fue anunciada este martes 25 de agosto por su sobrino Bryan Seaver mediante un video compartido en las redes sociales de la artista. La cantante, compositora y actriz tenía 80 años y había desarrollado una carrera de más de seis décadas.

La confirmación provocó una inmediata repercusión internacional. Parton no solo era una referente del country, sino también una estrella de la televisión, el cine y la cultura popular estadounidense. Su historia personal, su estilo inconfundible y su trabajo solidario la convirtieron en una personalidad admirada por distintas generaciones.

¿De qué murió Dolly Parton?

Hasta el momento de esta publicación, la familia de Dolly Parton no reveló la causa oficial de su muerte. En el anuncio difundido en las redes sociales se confirmó el fallecimiento y se recordó su legado, pero no se especificó qué enfermedad, complicación o condición médica provocó su muerte.

Este punto es fundamental porque, durante las horas posteriores a la noticia, comenzaron a circular distintas versiones sobre el estado de salud de la artista. Sin embargo, no existe una confirmación familiar o médica que permita afirmar que Dolly Parton murió a causa de una enfermedad determinada. Por eso, cualquier explicación definitiva debe considerarse prematura hasta que aparezca un nuevo comunicado oficial.

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Sí se conoce que la cantante había enfrentado problemas de salud durante los últimos meses. En septiembre de 2025 había explicado que debía someterse a varios procedimientos médicos y que necesitaba reducir temporalmente su actividad. Esa situación la llevó a modificar compromisos profesionales y a postergar una serie de conciertos que tenía programados en Las Vegas.

Era compositora y actriz estadounidense
Murió Dolly Parton. Foto: Wikimedia Commons

Los problemas de salud que había atravesado Dolly Parton

En diferentes mensajes públicos, Dolly Parton habló de desafíos médicos sin brindar inicialmente un diagnóstico detallado. La artista también contó que había descuidado algunos controles mientras acompañaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 después de casi seis décadas de matrimonio.

Posteriormente, algunos medios informaron que Parton había recibido tratamiento por cálculos renales y por complicaciones relacionadas con sus sistemas inmunológico y digestivo. Estos antecedentes permiten comprender por qué había reducido su actividad pública, pero no demuestran por sí solos cuál fue la causa de su fallecimiento.

La propia cantante había mantenido un tono optimista al referirse a sus tratamientos. Incluso cuando anunció cambios en su agenda, aseguró que continuaba trabajando desde Nashville y que no planeaba retirarse de la industria. Durante ese período siguió vinculada con proyectos musicales y teatrales relacionados con su vida y su repertorio.

Era compositora y actriz estadounidense
Murió Dolly Parton. Foto: Wikimedia Commons

La familia confirmó la muerte de la estrella country

El anuncio fue realizado por Bryan Seaver, sobrino de la cantante e hijo de Cassie Parton. Seaver había trabajado además como responsable de seguridad de su tía. En su mensaje comunicó el fallecimiento en nombre de la familia y reflexionó sobre la extensa trayectoria de la artista.

Dolly Parton había nacido el 19 de enero de 1946 en Tennessee y creció junto a once hermanos en una familia de recursos limitados. Desde pequeña desarrolló una fuerte relación con la música, comenzó a cantar en espacios locales y, después de terminar la escuela secundaria, se trasladó a Nashville para impulsar su carrera profesional.

Una carrera que transformó la música country

Parton alcanzó reconocimiento mundial gracias a canciones como“Jolene”,“9 to 5” e“I Will Always Love You”. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y recibió once premios Grammy, además de numerosas distinciones por su aporte artístico y cultural.

Su influencia también llegó a Hollywood. Participó en producciones como 9 to 5, Steel Magnolias y The Best Little Whorehouse in Texas, consolidando una imagen que trascendió los límites de la música country. Su carisma, su sentido del humor y su capacidad empresarial ayudaron a transformar su nombre en una marca reconocida mundialmente.

El legado solidario de Dolly Parton

Además de su carrera artística, Dolly Parton dejó una profunda huella en la educación y la acción social. En 1995 creó Imagination Library, un programa destinado a fomentar la lectura infantil mediante la entrega de libros a niños. La iniciativa estuvo inspirada, en parte, por las dificultades de alfabetización que había enfrentado su padre.

También impulsó proyectos de ayuda para comunidades de Tennessee y promovió programas educativos a través de la Dollywood Foundation. Su compromiso solidario fue una parte central de su actividad pública y le permitió construir un legado que fue mucho más allá de los escenarios.

Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Dolly Parton

La información confirmada indica que Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, y que la noticia fue comunicada por su familia. La causa exacta del fallecimiento no fue divulgada en el anuncio inicial.

Aunque sus problemas de salud recientes forman parte del contexto, no corresponde presentarlos como la causa de su muerte sin una confirmación oficial. La familia podría ofrecer nuevos detalles en las próximas horas o días. Hasta entonces, la explicación responsable es clara: Dolly Parton había recibido distintos tratamientos médicos, pero todavía no se informó oficialmente por qué murió.

MuerteDolly PartonCantante
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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