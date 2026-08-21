Franco Colapinto terminó 13° en la práctica libre y se prepara para la clasificación de la Sprint: la agenda del GP de Países Bajos

Tras el parate de verano de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó 13° en la única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos con un tiempo de 1m14s826 y se prepara para la qualy de la carrera sprint.
Con respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien cuenta con actualizaciones en el A526, el francés se ubicó octavo y quedó a menos de un segundo del Mercedes de Kimi Antonelli, quien terminó con el mejor registro.
Esto es una buena noticia para el argentino porque confirma que las actualizaciones del equipo francés causaron buen impacto en el monoplaza.
Lando Norris (1:13.105) y Lewis Hamilton (1:13.139) quedaron detrás del italiano para completar el podio en el reinicio de la actividad en la Máxima.
Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Clasificación Sprint: 11:30
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00
- Clasificación: 11:00
Domingo 23 de agosto
- Carrera: 10:00