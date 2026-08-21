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Franco Colapinto terminó 13° en la práctica libre y se prepara para la clasificación de la Sprint: la agenda del GP de Países Bajos

El argentino volvió a la pista tras el parate de verano en el circuito de Zandvoort y ya se enfoca en la qualy de la carrera de este sábado. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS
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Tras el parate de verano de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó 13° en la única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos con un tiempo de 1m14s826 y se prepara para la qualy de la carrera sprint.

Con respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien cuenta con actualizaciones en el A526, el francés se ubicó octavo y quedó a menos de un segundo del Mercedes de Kimi Antonelli, quien terminó con el mejor registro.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS

Esto es una buena noticia para el argentino porque confirma que las actualizaciones del equipo francés causaron buen impacto en el monoplaza.

Lando Norris (1:13.105) y Lewis Hamilton (1:13.139) quedaron detrás del italiano para completar el podio en el reinicio de la actividad en la Máxima.

Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

  • Clasificación Sprint: 11:30

Sábado 22 de agosto

  • Sprint: 07:00
  • Clasificación: 11:00

Domingo 23 de agosto

  • Carrera: 10:00
Gran Premio de Países BajosFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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