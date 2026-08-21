Franco Colapinto terminó 13° en la práctica libre y se prepara para la clasificación de la Sprint: la agenda del GP de Países Bajos

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS

Tras el parate de verano de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó 13° en la única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos con un tiempo de 1m14s826 y se prepara para la qualy de la carrera sprint.

Con respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien cuenta con actualizaciones en el A526, el francés se ubicó octavo y quedó a menos de un segundo del Mercedes de Kimi Antonelli, quien terminó con el mejor registro.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS

Esto es una buena noticia para el argentino porque confirma que las actualizaciones del equipo francés causaron buen impacto en el monoplaza.

Lando Norris (1:13.105) y Lewis Hamilton (1:13.139) quedaron detrás del italiano para completar el podio en el reinicio de la actividad en la Máxima.

Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Clasificación Sprint: 11:30

Sábado 22 de agosto

Sprint : 07:00

Clasificación: 11:00

Domingo 23 de agosto