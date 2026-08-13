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Fórmula 1 en Argentina: cuál sería el precio de las entradas del Gran Premio de Buenos Aires en el Autódromo Gálvez

Las conversaciones están en marcha y el escenario para la vuelta de la máxima categoría es muy diferente al de años anteriores. Conocé los posibles valores.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Entrada para el Gran Premio de Buenos Aires de la Fórmula 1.
Entrada para el Gran Premio de Buenos Aires de la Fórmula 1. Foto: Instagram automundoarg (optimizada con IA)
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El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa la transformación más importante de su historia reciente. Con una inversión cercana a los 150 millones de dólares, la Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras necesarias para recibir al MotoGP en 2027 y, al mismo tiempo, dejar al circuito en condiciones de aspirar al regreso de la Fórmula 1.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada ni un contrato firmado para la vuelta de la máxima categoría del automovilismo al país, las conversaciones están en marcha y el escenario es muy diferente al de años anteriores. Esta vez, la ilusión tiene un respaldo tangible: un autódromo en plena renovación y un proyecto de infraestructura pensado para competencias internacionales.

Pero mientras los fanáticos sueñan con escuchar nuevamente el rugido de los monoplazas en Buenos Aires, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto costaría una entrada para asistir a un Gran Premio de Fórmula 1 en Argentina?

Cuánto podrían costar las entradas para la Fórmula 1 en Buenos Aires

Sin valores oficiales disponibles, la mejor forma de proyectar precios es observar carreras comparables dentro del calendario actual. Entre las referencias más cercanas aparecen el Gran Premio de São Paulo, en Interlagos.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

Tomando como parámetro los abonos de tres días, un formato habitual en los Grandes Premios, un ticket de admisión general podría arrancar cerca de los 250 dólares ($372.937,50). Las tribunas con ubicación reservada se ubicarían entre 500 y 700 dólares ($895.050), mientras que los lugares premium frente a boxes difícilmente bajarían de los 800 dólares ($1.193.400).

La referencia de Interlagos: el modelo más parecido a un GP argentino

Entre todas las sedes de la Fórmula 1, São Paulo aparece como el caso más similar a lo que podría representar Buenos Aires. Se trata de un autódromo permanente dentro de una gran ciudad latinoamericana y con una importante afluencia de público regional.

La venta oficial del Gran Premio de São Paulo 2026 ofrece siete categorías de tribunas convencionales cuyos valores oscilan entre 194 ($289.399,50) y 1.039 dólares ($1.549.928,25).

El popular Sector G, el más económico, cuenta con gradas descubiertas de cemento y sin butaca asignada. Las ubicaciones techadas parten de aproximadamente 422 dólares ($629.518,50), mientras que las tribunas frente a boxes alcanzan los 697 ($1.039.749,75). Los sectores que incluyen servicios de alimentación superan los 900 ($1.342.575).

Los sectores del circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: ftatickets.com

Por su parte, los exclusivos paquetes de hospitality tienen precios que van desde 1.630 ($2.431.552,50) hasta 4.106 dólares ($6.125.125,50), cifras que reflejan el creciente peso de las experiencias corporativas dentro del negocio de la Fórmula 1.

Según un relevamiento de GP Destinations correspondiente a la temporada 2025, la admisión general promedió 226 dólares ($337.135,50), la tribuna reservada más accesible 385 ($574.323,75) y una ubicación frente a boxes 843 ($1.257.545,25).

Cuánto costaban las entradas cuando la Fórmula 1 corrió por última vez en Argentina

El último antecedente local corresponde al Gran Premio de Argentina de 1998, la última vez que la Fórmula 1 se presentó en el país. Una publicidad de la revista especializada CORSA promocionaba entradas para los tres días de actividad desde $130, mientras que los palcos alcanzaban los $390.

Exhibición de Franco Colapinto en Palermo, Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En plena vigencia de la convertibilidad, esos valores equivalían a 130 y 390 dólares, respectivamente. Si se actualizan por la inflación acumulada en Estados Unidos, representan hoy aproximadamente 266 dólares para la ubicación más económica y 799 para las opciones de mayor categoría.

La comparación no contempla el impacto sobre el salario argentino ni el esfuerzo económico que implicaría actualmente para un espectador local. Sin embargo, permite medir el poder de compra del dólar y muestra que los precios estimados para un futuro GP en Buenos Aires no estarían demasiado lejos de los valores históricos registrados en la última visita de la categoría.

Fórmula 1Franco ColapintoAutódromo Gálvez
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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