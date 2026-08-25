En la previa a una sesión clave en Diputados, Karina Milei encabeza una nueva reunión de la mesa política

Karina Milei encabeza una nueva reunión de la mesa política en la previa a una sesión clave en la Cámara de Diputados en la que debatirán en torno a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.
El reducido círculo designado por el mandatario intentará ordenar el cronograma legislativo para las próximas semanas y limitar el margen de error en el debate que tendrá lugar este miércoles.
Durante la sesión en la Cámara Baja también se tratará el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y algunos proyectos provinciales como la baja del IVA a la fécula de mandioca.
En paralelo, la Cámara de Senadores habilitará una reunión de Labor Parlamentaria para discutir en torno a una agenda tentativa que contempla la Ley de Hojarasca, los 60 pliegos judiciales pendientes y proyectos sobre zonas frías y cálidas.
Este martes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, integrará por única vez la plana de asistentes para conversar sobre los proyectos que hacen a la cartera.
Desde las 13, se reúnen en las oficinas ubicadas en la planta baja de la Casa Rosada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
También el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la senadora Patricia Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El intercambio se da en la previa a la convocatoria de Javier Milei a diputados y senadores para motorizar los principales proyectos en el Congreso.