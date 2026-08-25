En la previa a una sesión clave en Diputados, Karina Milei encabeza una nueva reunión de la mesa política

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Karina Milei encabeza una nueva reunión de la mesa política en la previa a una sesión clave en la Cámara de Diputados en la que debatirán en torno a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El reducido círculo designado por el mandatario intentará ordenar el cronograma legislativo para las próximas semanas y limitar el margen de error en el debate que tendrá lugar este miércoles.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Durante la sesión en la Cámara Baja también se tratará el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y algunos proyectos provinciales como la baja del IVA a la fécula de mandioca.

En paralelo, la Cámara de Senadores habilitará una reunión de Labor Parlamentaria para discutir en torno a una agenda tentativa que contempla la Ley de Hojarasca, los 60 pliegos judiciales pendientes y proyectos sobre zonas frías y cálidas.

La ministra de Capital Humano recorrió el Espacio Unzué, en la ciudad de Mar del Plata. Foto: Ministerio de Capital Humano

Este martes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, integrará por única vez la plana de asistentes para conversar sobre los proyectos que hacen a la cartera.

Desde las 13, se reúnen en las oficinas ubicadas en la planta baja de la Casa Rosada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Encuentro en Casa Rosada de Karina Milei y Patricia Bullrich. Foto: NA

También el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la senadora Patricia Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El intercambio se da en la previa a la convocatoria de Javier Milei a diputados y senadores para motorizar los principales proyectos en el Congreso.