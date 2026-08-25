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El Gobierno le respondió a Chile tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea sobre el Estrecho de Magallanes

La postura de la Cancillería se conoció tras el enérgico reclamo de las autoridades chilenas, que anunciaron el envío de una nota de protesta a raíz de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre el valor estratégico del Estrecho de Magallanes.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina.
El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas
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El gobierno de Javier Milei buscó descomprimir el foco de conflicto diplomático generado con Chile a partir de las declaraciones públicas del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde. A través de un comunicado oficial, la Cancillería argentina fijó la posición formal del país y ratificó que el marco jurídico bilateral se encuadra en los acuerdos históricos suscritos entre ambas naciones remarcando la voluntad de preservar los canales institucionales y la cooperación en la región austral.

La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, remarcaron desde el área a cargo de Pablo Quirno, donde precisaron que ambos instrumentos internacionales “rigen plenamente” y poseen carácter definitivo para Argentina. La aclaración se produjo luego de que el brigadier Valverde calificara en una entrevista al Estrecho de Magallanes, el extremo sur y el pasaje de Drake como espacios de soberanía y “llave bioceánica Atlántico-Pacífico” donde el país debe mantener presencia.

Las expresiones del jefe militar provocaron el rechazo inmediato del gobierno de Chile y diversos sectores políticos del país vecino. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, calificó la soberanía de su país sobre la totalidad del Estrecho como “indiscutible” y confirmó la presentación de una nota de protesta formal ante Buenos Aires. A los cuestionamientos se sumó el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, quien rechazó que se ponga en duda un principio territorial saldado e hizo un llamado a actuar con responsabilidad institucional para no generar confusión en la ciudadanía.

Brigadier Gustavo Javier Valverde. Foto: NA.
Brigadier Gustavo Javier Valverde. Foto: NA.

Sin hacer alusión directa a los dichos de Valverde, el comunicado de la Cancillería argentina enfatizó la perspectiva de Estado sobre el valor estratégico del Atlántico Sur, la Antártida y Malvinas: allí se destacó el trabajo conjunto que ambos países desarrollan a través de la Patrulla Antártica Naval Combinada y las áreas marinas protegidas. Finalmente, desde el área diplomática que dirige Quirno reafirmaron “su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.

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Chile y Argentina juntos serían dinamita. La Argentina tiene una riqueza enorme en materia de gas natural e hidrocarburos, y nosotros tenemos infraestructura para la salida de esos recursos al Pacífico. Pero además podemos poner nuestra energía renovable en Argentina. Es un win-win desde todo punto de vista. La pregunta es si somos capaces de construir un acuerdo de integración energética -ya no solo minero, ya no solo de cooperación- para aprovechar los recursos que existen en ambos lados de la cordillera”, dijo.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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