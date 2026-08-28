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Cecilia Baccigalupo: “En el club estaba prohibido que las mujeres jugáramos a la paleta”

Fue tricampeona mundial de pádel y le enseñó a jugar a Maradona. Actualmente dirige una fundación que tiene como padrinos a Gabriela Sabatini y Lionel Messi, entre muchos otros.

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Cecilia Baccigalupo, tricampeona mundial de pádel
Cecilia Baccigalupo, tricampeona mundial de pádel Foto: instagram.com/ceciliabaccigalupo/
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Cecilia Baccigalupo empezó a jugar al pádel a los 28 años, de ojotas, en Punta del Este, sin experiencia ni expectativas. Lo que vino después nadie lo hubiera imaginado: tres títulos mundiales y representar a la Argentina en los escenarios más importantes del deporte internacional. Aquí, una entrevista que dio a Líderes TV.

Además, una historia que nadie olvida: Diego Maradona fue a alentarla durante el Mundial de España de 1992 y terminó convirtiéndose en su alumno. “Le fascinaba el pádel”, recuerda Cecilia Baccigalupo.

Pero la historia más importante de su vida no terminó en la cancha. Mientras estudiaba Educación Física, una experiencia con personas con discapacidad intelectual le cambió la manera de entender el deporte. Y en 2003 creó la Fundación Baccigalupo.

Hoy acompaña a más de 700 chicos a través del deporte. Tiene 30 profesores, más de 50 voluntarios y presencia en todo el país. Gabriela Sabatini, Emanuel Ginóbili, Las Leonas y hasta Lionel Messi se sumaron a la iniciativa. Dos de sus alumnos llegaron a patear penales en el Camp Nou.

Para Baccigalupo, sin embargo, los verdaderos protagonistas son ellos. Porque son los chicos, dice, quienes recuerdan todos los días dónde están los valores del deporte.

Principales puntos de la entrevista con Cecilia Baccigalupo

  1. Inicios en el pádel: Cecilia cuenta cómo descubrió el pádel en la década de los 80 en Punta del Este, un deporte que en ese momento era muy innovador en la región (04:09 - 05:10).
  2. Trayectoria profesional: Repasa sus títulos mundiales obtenidos en 1992, 1994 y 1996, destacando la importancia de la fortaleza mental y el entrenamiento constante sobre el talento natural (07:54 - 08:08, 09:31 - 11:57).
  3. Anécdotas inolvidables: Menciona anécdotas curiosas, como cuando tuvo que pedir prestada una paleta en pleno mundial y la relación cercana con la familia de Diego Maradona, quien apoyaba el deporte (08:12 - 09:28).
  4. Fundación Bacigalupo: Explica el origen de su fundación hace 20 años, motivada por su experiencia en el profesorado de educación física y el deseo de usar el deporte como herramienta de inclusión para personas con discapacidad intelectual (12:41 - 15:25).
  5. Padrinos de la Fundación: Destaca el apoyo de figuras de élite del deporte como Gabriela SabatiniManu Ginóbili y Lionel Messi, quienes participan activamente con los chicos (16:46 - 20:20).
  6. Programa “Ponete en mi lugar”: Describe esta iniciativa de teambuilding corporativo, donde jóvenes con discapacidad lideran actividades para empresas, fomentando la concientización sobre la diversidad (25:05 - 26:25).
  7. Valores del liderazgo: Reflexiona sobre cómo el deporte forja valores como el trabajo en equipo, la pasión y, sobre todo, la capacidad de disfrutar plenamente del presente junto a los alumnos de la fundación (27:32 - 28:50).

Por Cecilia Luchía-Puig, de Líderes TV.

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