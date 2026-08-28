El mal momento de Julián Álvarez: de las versiones de un certificado médico por “depresión” al entrenamiento en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez. Foto: EFE

Julián Álvarez atraviesa un duro momento en el Atlético de Madrid, club que no desea venderlo al Barcelona, anhelo del Araña para su futuro cercano.

Ante esto, la Agencia Cope de España había asegurado que el futbolista había presentado un certificado médico en el que aparece el diagnóstico de “depresión”.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

En las últimas jornadas el ex jugador de River había estado ausente de los entrenamientos y su situación era una incógnita.

Sin embargo, el periodista español Pedro Morata desmintió dicha versión y aseguró que el campeón del mundo en Qatar 2022 estaba entrenando en las instalaciones del club de la capital española.

Qué dijo Simeone sobre la ausencia de Julián Álvarez

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Sevilla, Diego Simeone evitó alimentar la polémica, aunque dejó algunas definiciones importantes.

Simeone sostuvo que la dirigencia ya había expresado con claridad su posición sobre el caso y prefirió concentrarse en el desafío deportivo. También remarcó que, cuando el delantero regrese a las prácticas, recibirá el acompañamiento necesario para volver a sentirse importante dentro del plantel.

Conferencia de Diego Simeone. Foto: EFE

El mensaje del Cholo buscó bajar la tensión sin ignorar el momento que atraviesa el futbolista. Aunque no entregó demasiados detalles, dejó en claro que las puertas del equipo continuarán abiertas para Julián una vez que pueda reincorporarse.

Frente a las consultas sobre la relación entre el atacante y los hinchas rojiblancos, Simeone adoptó una postura conciliadora. El entrenador señaló que las situaciones pueden revertirse, especialmente después de los silbidos que el argentino habría recibido durante el empate 2-2 contra Villarreal.

Por qué Julián Álvarez no jugará contra Sevilla

La situación no se limita a una sola práctica. Julián Álvarez no trabajó con el grupo durante miércoles, jueves y viernes, motivo por el cual quedó descartado para la visita al Sevilla.

Julián Álvarez Foto: REUTERS

El conjunto andaluz llega al compromiso después de ganar sus dos primeros partidos, un dato que aumenta la dificultad para un Atlético de Madrid que tampoco dispone de todas sus variantes ofensivas.

Simeone reconoció que la ausencia de Alexander Sorloth, sumada a la situación de Julián, condiciona la conformación del ataque. Ante este panorama, el cuerpo técnico deberá encontrar respuestas colectivas para generar peligro y mantener el rendimiento del equipo.