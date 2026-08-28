comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno de la Ciudad dispuso que las escuelas porteñas asuman el costo de los daños y grafitis realizados por sus alumnos

Se trata de las pintadas, bancos rotos y puertas dañadas, entre otros daños. La cooperadora y la dirección de cada institución deberán financiar las reparaciones con fondos propios.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Vandalismo en escuelas.
Vandalismo en escuelas. Foto: x
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que las propias instituciones porteñas deberán hacerse cargo de los costos por daños intencionales (grafitis, bancos rotos o daños estructurales) que realicen sus alumanos.

De esta forma, el gobierno porteño dejará de intervenir de forma directa en esos casos, absorbiendo la totalidad de los gastos, para pasar a ser cargo de la cooperadora y la dirección de cada institución.

Vandalismo en escuelas.
Vandalismo en escuelas. Foto: x

El dinero deberá salir del presupuesto de la Ciudad y del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), que se articula con las cooperadoras escolares.

El punto es que, hasta ahora, esos fondos no se destinaban a reparar daños en los establecimientos, sino a cubrir otros gastos operativos del día a día.

Contenido Recomendado

Tensión en Tucumán:una nena de 12 años fue armada al colegio a pocas horas de otro intento de tiroteo

Tensión en Tucumán: una nena de 12 años fue armada al colegio a pocas horas de otro intento de tiroteo

Así es el colegio al que asiste la hija de Sofía Gala:es exigente, exclusivo y rankeado como uno de los mejores del país

Así es el colegio al que asiste la hija de Sofía Gala: es exigente, exclusivo y rankeado como uno de los mejores del país

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada.

Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña.
Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña. Foto: x

“En algunas escuelas de la Ciudad, y en muchos sistemas educativos del mundo, el cuidado y el mantenimiento del orden y la limpieza es tarea de toda la comunidad educativa. Nos proponemos extender estas prácticas y establecer un marco común para el cuidado de todas nuestras escuelas”, sostuvo la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

“Observamos que el hábito del cuidado y el orden, tan presentes en las aulas del jardín de infantes, comienza a cambiar a lo largo de la primaria y, especialmente, en la secundaria. La escuela es el espacio que cientos de miles de estudiantes comparten todos los días y donde incorporan hábitos que los acompañarán durante toda la vida. Por eso, aprender a cuidarla también es parte de su formación”, agregó la funcionaria porteña.

EscuelaCiudad de Buenos AiresMinisterio de Educación
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Simeone rompió el silencio sobre Julián Álvarez y dejó una frase que ilusiona al Atlético de Madrid

    Simeone rompió el silencio sobre Julián Álvarez y dejó una frase que ilusiona al Atlético de Madrid

  2. River, eliminado de la Sudamericana:Di Carlo anunció la renuncia de Eduardo Coudet y confirmó el técnico que tomará las riendas del Millonario

    River, eliminado de la Sudamericana: Di Carlo anunció la renuncia de Eduardo Coudet y confirmó el técnico que tomará las riendas del Millonario

  3. Es oficial:Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 en 2027

    Es oficial: Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 en 2027

  4. Lionel Messi dejó una sentida frase sobre su continuidad en el fútbol:“Ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir”

    Lionel Messi dejó una sentida frase sobre su continuidad en el fútbol: “Ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir”

  5. Estudiantes venció a Godoy Cruz y consiguió su primera victoria del campeonato

    Estudiantes venció a Godoy Cruz y consiguió su primera victoria del campeonato
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia

Mayra Mendoza destacó la aprobación de la Ley Ema:“Buscamos proteger a nuestras infancias”

Economía

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Fracasó la reunión del Consejo del Salario: el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos: se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Murió Harald V:el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII

Opinión | Reducir los ensayos nucleares fue una decisión. El futuro, también

Donald Trump aseguró que Vladimir Putin “no va a atacar territorio de la OTAN”