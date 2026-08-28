Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente: lo investigan por una presunta red narco internacional

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez Foto: Ministerio de Seguridad

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, uno de los personajes más reconocidos dentro del universo de las barrabravas argentinas, fue detenido este viernes 28 de agosto. El histórico referente de la hinchada de Independiente quedó involucrado en una investigación que busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al narcotráfico internacional.

La detención se concretó en el marco de una serie de procedimientos encabezados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. De acuerdo con la información difundida durante las primeras horas posteriores al operativo, la causa analiza el supuesto ingreso de drogas de diseño desde España y de cocaína procedente de Bolivia.

Cómo fue el operativo en el que detuvieron a “Bebote” Álvarez

La captura del antiguo líder de la barra de Independiente se produjo como resultado de cinco allanamientos efectuados en diferentes puntos del país. Los procedimientos alcanzaron domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, sectores del Gran Buenos Aires y la provincia de Salta.

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez Foto: Ministerio de Seguridad

La noticia fue confirmada públicamente por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien informó que Álvarez está acusado de formar parte de una estructura presuntamente vinculada con el traslado internacional de estupefacientes. Hasta el momento, su responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia, por lo que conserva el principio de inocencia mientras avanza la investigación.

Según las primeras versiones conocidas, la pesquisa no estaría limitada a un circuito local. Los investigadores intentan reconstruir una posible ruta que conectaría a España, Bolivia y la Argentina, con diferentes modalidades para introducir sustancias ilegales en el país.

El envío detectado en Ezeiza que habría iniciado la investigación

La causa habría comenzado a tomar forma en junio de 2026, luego de que las autoridades detectaran un cargamento sospechoso en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. El envío había partido desde Barcelona y contenía, según la información publicada, aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos dentro de recipientes presentados como envases de aceite.

A partir de ese hallazgo, los investigadores habrían desarrollado tareas de inteligencia destinadas a identificar a las personas relacionadas con la recepción, el traslado y la eventual distribución de las sustancias. Esas medidas derivaron posteriormente en los allanamientos realizados este viernes y en la detención de “Bebote” Álvarez.

Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer qué función le atribuye la Justicia al exreferente de la hinchada de Independiente. También deberá determinarse si existían otros integrantes, cómo se organizaban los movimientos y cuál habría sido el destino final de los cargamentos investigados.

Quién es “Bebote” Álvarez y cómo llegó a liderar la barra de Independiente

Pablo Alejandro Álvarez construyó buena parte de su notoriedad dentro de la tribuna de Independiente. Desde comienzos de los años 2000 fue ganando influencia en la estructura interna de la barrabrava hasta convertirse en uno de sus dirigentes más visibles. Con el paso del tiempo, su figura también comenzó a aparecer asociada a diferentes disputas por el control de la hinchada.

Su nombre alcanzó una exposición aún mayor en 2010, cuando participó de Hinchadas Unidas Argentinas, una agrupación que reunió a barras de distintos clubes y viajó al Mundial de Sudáfrica. Durante aquella competencia, Álvarez fue deportado por las autoridades locales. Años más tarde, también tuvo problemas cuando intentó ingresar a Brasil durante el Mundial de 2014.

La trayectoria de “Bebote” no quedó restringida a los enfrentamientos internos de la tribuna. En 2017 protagonizó un episodio de fuerte repercusión relacionado con el entonces entrenador de Independiente, Ariel Holan. Aquella situación derivó en una causa judicial y en una posterior condena vinculada con una asociación ilícita que operaba alrededor de distintos negocios del club, entre ellos la reventa de entradas.

Los antecedentes judiciales del histórico barrabrava

Álvarez estuvo privado de su libertad durante parte del período comprendido entre 2017 y 2019. A lo largo de los años también fue mencionado en causas y procedimientos vinculados con enfrentamientos entre facciones, intimidaciones y actividades económicas relacionadas con el manejo de la tribuna de Independiente.

En noviembre de 2025 había vuelto a ser detenido junto con más de un centenar de integrantes de una facción disidente que se movilizaba en las inmediaciones del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. En ese momento, el operativo buscó evitar un posible choque entre grupos enfrentados por el control de la barrabrava.

La nueva detención, sin embargo, representa un escenario diferente debido a la dimensión internacional de la investigación. La acusación ya no se encuentra directamente relacionada con un episodio ocurrido en un estadio, sino con el presunto funcionamiento de una organización dedicada a introducir estupefacientes desde el exterior.

Qué puede pasar ahora con “Bebote” Álvarez

Tras el arresto, la Justicia deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes. Entre otros aspectos, se analizarán las pruebas reunidas durante los allanamientos, las comunicaciones que puedan resultar relevantes y la eventual relación del detenido con las personas investigadas.

También se espera que las autoridades aporten información más precisa sobre los elementos secuestrados y sobre la cantidad total de involucrados. La investigación continúa abierta y podrían conocerse nuevas disposiciones judiciales durante las próximas horas.

Mientras tanto,“Bebote” Álvarez permanece acusado de integrar una presunta red narcocriminal de alcance internacional. Su situación procesal dependerá de las pruebas incorporadas al expediente y de las decisiones que adopte el juzgado interviniente.