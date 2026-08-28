Simeone rompió el silencio sobre Julián Álvarez y dejó una frase que ilusiona al Atlético de Madrid

Diego Simeone Foto: REUTERS

El presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atraviesa horas decisivas. El futbolista argentino completó su tercer día consecutivo sin practicar junto al plantel y quedó descartado para el próximo compromiso frente al Sevilla, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. Esta situación se produce mientras continúan las versiones sobre su posible salida antes del cierre del mercado de pases.

Todas las miradas apuntaban a Diego Simeone, quien enfrentó a la prensa antes del encuentro y recibió varias consultas sobre el delantero. El Cholo reconoció que el tema domina la actualidad del equipo, aunque eligió respaldar la postura institucional y centrar su mensaje en la recuperación deportiva del campeón del mundo.

Qué dijo Simeone sobre la ausencia de Julián Álvarez

Simeone confirmó que Julián Álvarez no estará disponible contra el Sevilla. Sin embargo, evitó presentar su ausencia como una ruptura definitiva. El entrenador sostuvo que el club ya comunicó con claridad su posición y remarcó que su responsabilidad será ayudar al atacante desde el plano futbolístico cuando vuelva a trabajar con el grupo.

El Cholo Simeone hablando sobre la situación de Julián Álvarez. Video: Reuters

El mensaje del técnico puede interpretarse como un intento por bajar la tensión. Aunque no proporcionó detalles sobre las conversaciones entre el futbolista y la dirigencia, destacó que Julián sigue siendo una pieza importante dentro de su proyecto. Su postura fue prudente: no negó la existencia de un problema, pero tampoco cerró la puerta a una solución.

En otro tramo de la conferencia, Simeone dejó una de las frases más resonantes de la jornada. El entrenador afirmó que todo puede revertirse mientras haya salud, una reflexión con la que transmitió optimismo acerca de una eventual recomposición del vínculo entre el jugador, el cuerpo técnico y el club.

Por qué Julián Álvarez quedó fuera de la convocatoria

El delantero argentino acumuló tres jornadas consecutivas sin entrenarse con sus compañeros. Desde el entorno del club, su ausencia fue relacionada con una indisposición, aunque diferentes informaciones también señalaron el difícil momento anímico que atraviesa el futbolista ante la incertidumbre sobre su futuro.

Conferencia de Diego Simeone. Foto: EFE

Esta falta de actividad terminó por dejarlo fuera de la lista para el encuentro contra el Sevilla. Su ausencia representa un inconveniente importante para Simeone, sobre todo porque el Atlético tampoco podrá contar con Alexander Sørloth, otro de sus delanteros de referencia.

Frente a este panorama, el cuerpo técnico busca alternativas para reconstruir el ataque. Simeone reconoció la importancia del delantero noruego y explicó que el equipo deberá compensar las bajas mediante un esfuerzo colectivo. El objetivo será generar situaciones de peligro sin disponer de sus dos atacantes naturales más determinantes.

El Atlético de Madrid mantiene una postura firme

La situación de Julián también está vinculada al mercado de pases. El delantero habría mostrado interés en continuar su carrera en el Barcelona, pero el Atlético de Madrid no contempla reforzar a un competidor directo de LaLiga. La institución madrileña habría dejado en claro que no está dispuesta a negociar una transferencia con el club catalán.

La alternativa mencionada en las últimas horas es el Arsenal. El conjunto inglés aparece como un posible destino, aunque cualquier operación dependerá de las condiciones económicas exigidas por el Atlético y de la voluntad del propio futbolista. Según las informaciones publicadas este viernes 28 de agosto, el argentino mantendría a Barcelona entre sus prioridades.

Por ese motivo, los próximos días serán determinantes. El cierre del mercado obliga a todas las partes a tomar decisiones rápidas, pero la postura pública de Simeone sugiere que el cuerpo técnico todavía contempla la posibilidad de recuperar al delantero si permanece en Madrid.

El plan de Simeone para recuperar al delantero argentino

Lejos de cuestionarlo públicamente, el Cholo aseguró que Julián volverá a recibir el respaldo deportivo de siempre cuando se reincorpore. El técnico pretende que el atacante recupere la confianza, se sienta nuevamente importante y vuelva a ocupar un lugar central dentro del funcionamiento colectivo.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Esta posición resulta significativa porque Simeone podría haber endurecido su discurso ante las ausencias del futbolista. En cambio, eligió protegerlo y recordar su valor para el equipo. Su intervención parece buscar dos objetivos: sostener la autoridad institucional del Atlético y, al mismo tiempo, preservar un camino para la reconciliación.

Un partido exigente en medio de la incertidumbre

Mientras la atención se concentra en Julián, el Atlético deberá afrontar un compromiso complejo. Simeone destacó que el Sevilla llega con confianza después de obtener dos victorias y anticipó que su equipo necesitará conducir el encuentro hacia los sectores en los que pueda lastimar al rival.

El desafío será encontrar respuestas ofensivas sin Julián Álvarez ni Sørloth. La situación obligará al entrenador a modificar nombres y posiblemente también algunos movimientos tácticos. Más allá de la polémica, el Cholo insistió en que el plantel debe concentrarse en competir y resolver las dificultades desde el juego colectivo.

¿Julián Álvarez puede volver a jugar en el Atlético?

Por ahora, su salida no está confirmada. Simeone dejó en claro que espera volver a contar con él y que hará lo posible para recuperar su mejor versión. El futuro dependerá de lo que suceda antes del cierre del mercado, de la posición definitiva del club y de la decisión del delantero.

La ausencia ante el Sevilla abre un interrogante, pero no representa necesariamente un punto final. La frase elegida por Simeone resume el escenario: todavía existe margen para revertir la situación. En un mercado cambiante y con varios intereses en juego, Julián Álvarez continúa siendo uno de los nombres que pueden sacudir las últimas horas de negociaciones en Europa.