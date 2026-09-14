Polémica en Hyrox: una participante sufrió un accidente escatológico que obligó a revisar el reglamento de la competencia

Joanna Wietrzyk sufrió un accidente escatológico que obligó a revisar el reglamento de Hyrox. Foto: X @Complex

La organización de Hyrox, el circuito internacional de fitness híbrido que combina pruebas de resistencia y fuerza, anunció una profunda revisión de su reglamento tras la controversia generada durante una competencia disputada en Beijing, donde la campeona mundial australiana Joanna Wietrzyk completó la prueba pese a sufrir un episodio de incontinencia en pleno recorrido.

El incidente, que rápidamente ganó repercusión en redes sociales y medios especializados, expuso un vacío normativo dentro de una de las disciplinas de mayor crecimiento en el mundo del fitness. La decisión de permitir que la atleta continuara en carrera provocó cuestionamientos entre competidores y espectadores, además de abrir un intenso debate sobre los protocolos de bioseguridad en eventos deportivos masivos.

Escándalo en Beijing: denuncian caídas y falta de higiene durante la competencia

La principal polémica radicó en las inconsistencias del reglamento vigente. Mientras la normativa contempla sanciones para conductas consideradas menores, como escupir en el suelo o arrojarse agua sobre el cuerpo durante la competencia, no existían disposiciones específicas para situaciones que impliquen la contaminación de equipamiento compartido por cientos de participantes.

Joanna Wietrzyk sufrió un accidente escatológico que obligó a revisar el reglamento de Hyrox. Créditos: X @cryptoxiaoxiang

Tras la finalización de la prueba comenzaron a multiplicarse las denuncias de atletas amateurs que aseguraron haberse encontrado con sectores del circuito afectados por la situación. Algunos competidores reportaron manchas en su indumentaria e incluso caídas provocadas por superficies resbaladizas.

“Hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron”, señaló una testigo en declaraciones difundidas por la agencia EFE, reflejando el malestar que se instaló entre quienes participaron del evento en la capital china. Las quejas apuntaron especialmente a la supuesta falta de desinfección inmediata de las áreas afectadas, un aspecto que encendió las alarmas entre los participantes y generó fuertes cuestionamientos hacia la organización.

El vacío reglamentario que dejó a Hyrox en el centro de las críticas

Frente a la creciente ola de reclamos, la empresa alemana responsable de Hyrox emitió un comunicado oficial en el que reconoció fallas en la interpretación y aplicación de sus protocolos. Según explicó la organización, existió una “ambigüedad” en los criterios utilizados por jueces y responsables médicos para actuar ante este tipo de situaciones durante competencias de elite.

Algunos competidores reportaron manchas en su indumentaria e incluso caídas por superficies resbaladizas. Foto: X @fedeebongiorno

La controversia ganó fuerza porque el reglamento contempla penalizaciones para diversas conductas deportivas, pero no establecía procedimientos claros para un episodio biológico que pudiera afectar al resto de los competidores. Esa omisión terminó convirtiéndose en el principal foco de las críticas.

Desde la conducción del circuito sostuvieron que la rápida expansión global de Hyrox planteó desafíos organizativos que hasta ahora no habían sido previstos por la reglamentación. En ese contexto, confirmaron que ya trabajan en nuevas normas destinadas a definir con precisión cuándo deben intervenir médicos, jueces y organizadores frente a situaciones excepcionales dentro de recintos cerrados.

Sospechas de favoritismo y cambios de fondo en una disciplina en crecimiento

El episodio también alimentó sospechas sobre un posible trato preferencial hacia Wietrzyk debido a su condición de campeona defensora. Algunos atletas cuestionaron que otro competidor, sin el mismo historial ni relevancia deportiva, podría haber recibido una sanción diferente o incluso haber sido obligado a abandonar la prueba.

El episodio generó sospechas de favoritismo hacia Joanna Wietrzyk por su condición de campeona defensora. Foto: X @mud_so

Mientras varios participantes exigen compensaciones económicas y el reembolso de sus inscripciones, la organización prometió llevar adelante una investigación interna para determinar responsabilidades y evaluar posibles modificaciones operativas.

Más allá de las conclusiones que arroje esa revisión, el caso ya es considerado un punto de inflexión para Hyrox. La disciplina, que en los últimos años experimentó un crecimiento explosivo a nivel internacional, enfrenta ahora el desafío de reforzar sus protocolos de higiene, seguridad y respuesta ante emergencias para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Lo ocurrido en Beijing dejó al descubierto una problemática que el reglamento no había previsto y aceleró una discusión que ahora parece inevitable: cómo equilibrar la continuidad deportiva con la protección sanitaria y las condiciones de competencia para todos los participantes.