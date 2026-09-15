Quién es el agente de la Policía Federal de 31 años que es buscado intensamente en Jujuy: cómo avanza la investigación

Maximiliano Oscar Martínez cumplió 31 años este lunes: lleva más de una semana desaparecido. Foto: Redes Sociales

Este lunes 14 de septiembre, Maximiliano Oscar Martínez cumplió 31 años a más de una semana de permanecer desaparecido. El agente de Policía Federal, quien prestaba servicio en la provincia de Jujuy, fue visto por última vez el pasado 8 de septiembre a las 10 de la mañana y, desde entonces, su paradero es un completo misterio.

De acuerdo a lo informado por los familiares a las autoridades judiciales, el oficial había salido a hacer unas compras en bicicleta y se dirigió la localidad de Villazón, en La Quiaca, justo al límite de Bolivia y Argentina. Sin embargo, nunca regresó a su hogar. Sus allegados comenzaron a llamarlo, pero como no respondía ningún tipo de comunicación, decidieron radicar la denuncia por desaparición. Los efectivos empezaron a buscarlo en esa zona el jueves 10 de septiembre.

Buscan al policía Maximiliano Oscar Martínez entre Jujuy y Bolivia

El hombre tiene una hija menor de edad, según lo que comunicó su tía. La mujer advirtió que él suele hacer las compras en Villazón y que a veces cruza a Bolivia por un paso no habilitado. No obstante, manifestó que siempre que “tarda o tiene algún inconveniente” se comunica. “Jamás nos haría algo así”, expresó en diálogo con TN.

El policía tiene una hija menor de edad. Foto: Redes

La Policía de Jujuy difundió un comunicado con las características físicas de Maximiliano para profundizar la búsqueda tanto en Jujuy como en Bolivia. Martínez mide 1,67 metros de altura, tiene tex trigueña, cabello corto de color oscuro y una contextura física normal. En cuanto a su ropa, el efectivo vestía un pantalón deportivo y zapatos grises.

Las autoridades, además, compartieron los teléfonos para poder realizar la denuncias pertinentes en caso de tener información sobre el policía o pistas de dónde podría estar localizado. Se puede llamar tanto al 911 como al 388-6860-239 y 388-6828-607.

Cómo avanza la investigación por la desaparición del Policía Federal en Jujuy

En este momento, la causa está a cargo del fiscal Alberto Omar Mendívil, titular de Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca. Desde el jueves pasado se dispuso un operativo de gran envergadura para tratar de dar con el paradero del efectivo policial: se reunieron más de 250 fuerzas de seguridad tanto de Argentina como de Bolivia.

En esta línea, se encontró el video de una cámara de seguridad en donde se lo puede ver a Martínez en dirección a ese cruce fronterizo, aunque no se puede detectar si efectivamente pasó por allí.

Lo buscan tanto Policía de Jujuy como de Bolivia. Foto: Policía de Jujuy

Por otro lado, una pista que surgió en las últimas horas gracias a las investigaciones de los analistas informáticos de la Policía es que el celular de Maximiliano Oscar Martínez se activó el jueves por la noche en Villazón, a más de 48 horas de haberse ido de su casa.

Este es un dato clave porque la familia empezó a llamarlo desde la tarde del martes y el dispositivo móvil, en ese momento, estaba apagado. Las autoridades judiciales ahora intentan determinar qué pasó entre el martes por la mañana y el jueves.

También se realizaron más de 15 allanamientos en discotecas de la zona en la que desapareció y se revisaron domicilios particulares. Según Infobae, la Policía halló los restos de un cuerpo en una ciudad fronteriza localizada en Bolivia, pero se confirmó que no era Maximiliano Oscar Martínez.