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Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este domingo en el GP de España

La carrera de este domingo en Madrid está prevista a 57 vueltas y se disputará sobre un trazado de 5,414 kilómetros. A qué hora corre el piloto argentino.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto vuelve a salir a pista este domingo para disputar el Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá como escenario al nuevo circuito Madring, en Madrid. El piloto argentino buscará aprovechar una inmejorable posición de largada después de completar una gran clasificación y meterse entre los diez mejores.

La carrera comenzará a las 10:00 de la Argentina y tendrá a Colapinto partiendo desde el noveno lugar, luego de una destacada actuación en la clasificación del sábado. El pilarense avanzó hasta la Q3 y terminó como el mejor piloto del grupo que quedó por detrás de los equipos de punta.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de España

El Gran Premio de España se pondrá en marcha a las 10:00 de la mañana, hora argentina. En Madrid, la competencia comenzará a las 15:00. La carrera está prevista a 57 vueltas y se disputará sobre un trazado de 5,414 kilómetros.

Estos son los horarios para seguir la carrera en distintos países:

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  • Argentina: 10:00
  • Brasil: 10:00
  • Uruguay: 10:00
  • Chile: 10:00
  • Paraguay: 10:00
  • Bolivia: 09:00
  • Venezuela: 09:00
  • Perú: 08:00
  • Ecuador: 08:00
  • Colombia: 08:00
  • Estados Unidos (Este): 08:00
  • Estados Unidos (Central): 07:00
  • México: 07:00
  • Estados Unidos (Montaña): 06:00
  • Estados Unidos (Pacífico): 05:00
Franco Colapinto en el Gran Premio de España.
Franco Colapinto en el Gran Premio de España. Foto: EFE

Colapinto largará desde el noveno lugar

El argentino tuvo una de sus mejores clasificaciones de la temporada y consiguió avanzar hasta la Q3. En la segunda tanda logró superar ampliamente a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y finalmente quedó 9° en la grilla.

De esta manera, Colapinto tendrá una oportunidad concreta de pelear por los puntos desde el comienzo de la carrera. El objetivo será sostener el ritmo, cuidar los neumáticos y aprovechar cualquier posibilidad que aparezca en un circuito que será una novedad para todos.

El piloto argentino llega además después de haber terminado 9° en el Gran Premio de Italia, resultado que le permitió volver a sumar unidades y que elevó las expectativas de cara a esta nueva fecha.

Cómo quedó la primera fila del GP de España

La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien consiguió el mejor tiempo en una clasificación muy ajustada. A su lado largará Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen ocupará el tercer lugar y Lewis Hamilton partirá cuarto.

Colapinto, en tanto, comenzará desde la quinta fila, con la posibilidad de avanzar posiciones desde la largada.

El nuevo circuito Madring debuta en la Fórmula 1

El GP de España tendrá un condimento especial porque será la primera carrera de Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring, ubicado en Madrid. El trazado combina sectores urbanos y permanentes y cuenta con una extensión de poco más de 5,4 kilómetros.

La competencia tendrá además una duración máxima prevista de dos horas y 57 vueltas, por lo que la estrategia y el cuidado de los neumáticos serán factores importantes durante la carrera.

Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de España
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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