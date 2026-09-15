Matilde celebra 136 años con una fiesta imperdible: asado a la estaca, motos, música y más de 140 artesanos

Asado a la estaca, motos, autos clásicos, música en vivo y más de 140 artesanos. Foto: Secretaría de Turismo de Santa Fe

El próximo domingo 20 de septiembre, Matilde volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del centro de Santa Fe. La localidad del departamento Las Colonias celebrará el 136° aniversario de Estación Matilde con su esperada Fiesta del Pueblo, una propuesta de entrada libre y gratuita que combinará sabores tradicionales, música, artesanías y vehículos de diferentes épocas.

La celebración tendrá como principal atracción la cuarta edición del Concurso de Asado a la Estaca, que reunirá a 22 participantes. También se realizará el Concurso del Mejor Mate, habrá más de 140 puestos de artesanos, una exposición de autos clásicos y el primer Motoencuentro organizado en la localidad.

Sin embargo, esta no será solamente una fiesta popular. Cada actividad estará atravesada por una identidad construida durante más de un siglo, desde el nacimiento de Plaza Matilde en 1879 hasta el paso del primer tren por Estación Matilde, el 20 de septiembre de 1890. Aquel acontecimiento modificó profundamente el desarrollo económico y social de la comunidad.

¿A qué hora comienza la Fiesta del Pueblo de Matilde?

La actividad empezará desde muy temprano. A partir de las 7 de la mañana, los concursantes encenderán el fuego y comenzarán a preparar la carne para el Concurso de Asado a la Estaca.

El acto protocolar está previsto para las 10.30, mientras que la evaluación de las preparaciones se realizará desde las 12.30. La presencia de los asadores será uno de los grandes atractivos visuales y gastronómicos de la jornada.

Fiesta del Pueblo de Matilde: asado, motos y música gratis Foto: Secretaría de Turismo de Santa Fe

La convocatoria fue ampliada para permitir la llegada de competidores de diferentes puntos de la provincia. Además de los representantes locales, participarán asadores provenientes de Gálvez, Coronda, Santa Fe y Santo Tomé.

La comida será uno de los ejes centrales de la celebración. Además del tradicional asado a la estaca, los visitantes podrán encontrar vacío, matambre, choripanes, hamburguesas y papas fritas.

Las instituciones locales tendrán una participación activa y ofrecerán diferentes alternativas dulces, como torta alemana, tortas fritas, pastelitos y alfajores. Será una oportunidad para disfrutar de recetas tradicionales y colaborar con las entidades de la comunidad.

El desafío que buscará elegir al mejor cebador de mate

Otro de los momentos más esperados será la segunda edición del Concurso del Mejor Mate. La propuesta tendrá una instancia digital, basada en fotografías representativas de la localidad, y otra presencial durante la Fiesta del Pueblo.

En la competencia presencial se realizará una ronda de aproximadamente 30 a 40 minutos. Los participantes deberán demostrar su técnica, creatividad y regularidad para conquistar al jurado y quedarse con el reconocimiento al mejor cebador de mate.

La localidad santafesina se prepara para vivir una jornada multitudinaria con entrada libre y gratuita Foto: Instagram @comunadematilde

La iniciativa recupera una de las costumbres más arraigadas de la vida cotidiana argentina y la transforma en una experiencia colectiva. La combinación del mate con el asado no es casual, ya que ambos funcionan como símbolos del encuentro, la amistad y las reuniones familiares.

De esta manera, el aniversario trascenderá el acto institucional para convertirse en una celebración abierta a vecinos, familias y visitantes de toda la región.

Autos clásicos, motos y más de 140 puestos de artesanos

La exposición de vehículos también promete captar todas las miradas. La Asociación de Autos Antiguos ACAL participará con una convocatoria estimada de entre 50 y 60 unidades.

El público podrá recorrer una muestra integrada por vehículos de diferentes épocas y conocer algunos de los modelos que marcaron distintas etapas de la historia automotriz argentina.

Matilde cumple 136 años Foto: Instagram @comunadematilde

Al mismo tiempo, Matilde realizará su primer Motoencuentro, una de las principales novedades de esta edición. La propuesta incorporará motocicletas clásicas y modernas y permitirá sumar un nuevo atractivo a la celebración.

El circuito se completará con una gran feria que reunirá más de 140 puestos de artesanos y emprendedores. El público podrá recorrer la exposición, observar el trabajo de los asadores, compartir una ronda de mates y descubrir productos elaborados en diferentes localidades de la región.

Música en vivo para celebrar el aniversario de Matilde

La programación artística incluirá presentaciones de La Mentirosa, Los Candela, Willy Lango y Los Gladiadores del Chamamé.

La cumbia y el chamamé formarán parte de una grilla especialmente pensada para acompañar el almuerzo y extender la celebración durante toda la tarde.

La intención de los organizadores es ofrecer una jornada para todas las edades. La entrada será libre y gratuita, una característica que facilitará la llegada de visitantes procedentes de distintas localidades santafesinas.

La combinación de música, gastronomía, vehículos históricos y producción artesanal convertirá al predio en un gran espacio de encuentro comunitario.

La historia de Matilde: dos pueblos unidos por una misma identidad

Para comprender la importancia de este aniversario es necesario retroceder hasta 1879. Ese año, Petrona Candioti de Iriondo, hija de Francisco Antonio Candioti, cedió parte de sus tierras para la formación de Plaza Matilde.

Los primeros pobladores fueron mayoritariamente inmigrantes italianos, mientras que la vida comunitaria comenzó a organizarse alrededor de la plaza.

El nombre de la colonia habría sido elegido en recuerdo de Matilde, una hija de Petrona Candioti de Iriondo fallecida de manera prematura. La Comisión de Fomento, antecedente de la actual comuna, fue creada el 23 de abril de 1884, cuando el asentamiento todavía concentraba sus actividades en Plaza Matilde.

La historia local cambió con la llegada del ferrocarril. En 1889, la estación correspondiente a la línea que conectaba Buenos Aires con Santa Fe fue instalada aproximadamente tres kilómetros al este del asentamiento original.

El 20 de septiembre de 1890, el primer tren pasó oficialmente por el lugar. Esa fecha se convirtió en el principal punto de referencia para el nacimiento y la posterior consolidación de Estación Matilde.

La llegada del ferrocarril transformó la vida del pueblo

La estación comenzó a atraer habitantes, comerciantes y nuevas actividades productivas. Como consecuencia, el centro de la población se desplazó progresivamente desde Plaza Matilde hacia la zona ferroviaria.

Así se consolidó una característica particular de la localidad: dos núcleos urbanos vinculados por una misma historia, aunque identificados por paisajes, construcciones y ritmos diferentes.

El ferrocarril no solamente facilitó el traslado de personas. También permitió transportar productos agrícolas, mercaderías y materiales, favoreciendo el crecimiento de los comercios y las actividades industriales de la zona.

Las vías se convirtieron en una conexión fundamental para una comunidad que buscaba integrarse con otros centros productivos de la provincia de Santa Fe.

El molino harinero que impulsó el crecimiento económico

En 1892, apenas dos años después del paso del primer tren, se levantó un molino harinero en las inmediaciones de la estación.

Su actividad impulsó la expansión económica del nuevo centro poblacional y reforzó el vínculo de Matilde con la producción agrícola y la industria molinera.

Ese legado productivo explica que la localidad haya sido relacionada durante décadas con la harina y el trabajo de los molinos. La actividad acompañó el crecimiento del pueblo y generó empleos vinculados con la producción, el transporte y la comercialización.

La antigua estación también conserva un enorme valor simbólico para los habitantes. El predio ferroviario representa una parte esencial de la memoria colectiva y recuerda el papel que tuvo el tren en la formación de la localidad.

Una fiesta que une el pasado y el presente

La Fiesta del Pueblo de Matilde será mucho más que una sucesión de espectáculos. El humo del asado, los mates compartidos, las motocicletas, los autos antiguos y la música servirán como puente entre el presente y aquella comunidad que nació entre tierras de cultivo, familias inmigrantes, vías ferroviarias y un molino.

A 136 años del paso del primer tren, Estación Matilde se prepara para celebrar su historia sin quedar atrapada en la nostalgia.

Con entrada gratuita, gastronomía regional y una agenda cargada de propuestas, la localidad santafesina buscará demostrar que las tradiciones pueden renovarse sin perder sus raíces.

La invitación está dirigida a quienes quieran descubrir un pueblo con identidad propia, disfrutar de los sabores típicos de la región y formar parte de una jornada en la que la historia, la cultura y el encuentro comunitario serán los verdaderos protagonistas.