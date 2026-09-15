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El Tren Patagónico busca profesionales para trabajar en Río Negro: cuáles son los puestos vacantes y cómo enviar el CV

La búsqueda laboral está dirigida a perfiles con autonomía, capacidad de gestión y al menos 5 años de experiencia comprobable en funciones similares. Las postulaciones se realizarán exclusivamente de manera digital.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Tren Patagónico lanzó una nueva convocatoria laboral para incorporar profesionales en Cipoletti y Viedma.
Tren Patagónico lanzó una nueva convocatoria laboral para incorporar profesionales en Cipoletti y Viedma. Foto: Gobierno de Río Negro.
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Tren Patagónico lanzó una nueva convocatoria laboral para incorporar profesionales en las ciudades de Cipolletti y Viedma, con el objetivo de fortalecer áreas estratégicas vinculadas a la administración, los recursos humanos y el desarrollo comercial de la empresa estatal.

La búsqueda está dirigida a perfiles con autonomía, capacidad de gestión y al menos 5 años de experiencia comprobable en funciones similares. Además, todos los cargos contemplan disponibilidad para realizar viajes por distintas localidades del interior de Río Negro, una condición considerada fundamental para el desempeño de las tareas.

Empleo en Río Negro: qué perfiles busca incorporar Tren Patagónico

En Cipolletti, una de las vacantes disponibles es para el puesto de Profesional de Administración Senior, orientado a contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas con experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y normativa de gestión pública.

En Cipolletti, una de las vacantes disponibles es para el puesto de Profesional de Administración Senior. Foto: Gobierno de Río Negro.

La segunda búsqueda corresponde a un Referente de Recursos Humanos, destinada a graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales con trayectoria en liquidación de haberes, armado de legajos, conducción de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.

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Vacantes jerárquicas y oportunidades para Recursos Humanos en Tren Patagónico

La tercera oportunidad laboral en Cipolletti está vinculada al Área Comercial, donde la empresa apunta a incorporar perfiles jerárquicos con experiencia en generación de nuevos servicios, planificación estratégica y desarrollo de ventas.

Por su parte, en Viedma se encuentra abierta una convocatoria para sumar un Profesional de Recursos Humanos con formación universitaria y sólidos conocimientos en convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral.

En Viedma, se encuentra abierta una convocatoria para sumar un Profesional de Recursos Humanos. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

Quien resulte seleccionado para esta posición tendrá además un rol estratégico dentro de la organización, ya que deberá articular de manera directa con las distintas gerencias de la compañía.

Cómo enviar el CV para trabajar en Tren Patagónico

Las postulaciones se realizarán exclusivamente de manera digital. Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae actualizado al correo electrónico rrhh@trenpatagonicosa.com.ar

Desde la empresa de transporte remarcaron que será obligatorio consignar en el asunto del mensaje el puesto al que se aspira y la localidad elegida, ya sea Cipolletti o Viedma, para facilitar el proceso de selección.

Los interesados deberán enviar su CV actualizado al correo electrónico de Tren Patagónico. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

Hasta cuándo hay tiempo para postularse para las vacantes en Tren Patagónico

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026, fecha límite establecida para la recepción de candidaturas.

Con esta nueva búsqueda de personal, Tren Patagónico busca fortalecer su estructura operativa y administrativa, incorporando profesionales especializados que acompañen el crecimiento de una de las empresas de transporte más relevantes de la provincia y de toda la región patagónica.

EmpleoTren Patagonia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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