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Johnny Ondina, nutricionista deportivo: “La dieta de Cristiano Ronaldo contiene un solo ingrediente que el 90% de las personas no consume”

El especialista explicó que el secreto de la alimentación del delantero portugués no está en un producto costoso ni en una fórmula milagrosa. La diferencia aparece en un hábito sencillo, pero difícil de mantener durante años.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Johnny Ondina, nutricionista deportivo, habló sobre la dieta de Cristiano Ronaldo.
Johnny Ondina, nutricionista deportivo, habló sobre la dieta de Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram @cristiano
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La dieta de Cristiano Ronaldo genera interés entre futbolistas y aficionados que intentan comprender cómo mantiene un rendimiento físico tan alto a lo largo del tiempo. El nutricionista deportivo Johnny Ondina analizó sus hábitos y reveló cuál es el factor diferencial que explica buena parte de su vigencia.

El especialista abordó el tema durante una entrevista con el canal de YouTube Fit Generation Nutrición, donde repasó los hábitos que caracterizan a los atletas de élite. Ondina cuenta con experiencia en instituciones como Valencia CF y Olympique de Marsella, y trabajó con la alimentación aplicada al rendimiento futbolístico.

El verdadero “ingrediente secreto” de Cristiano Ronaldo

La respuesta de Ondina rompe con la expectativa de encontrar un producto exclusivo. “El secreto de la dieta de Cristiano Ronaldo es que tiene un ingrediente que el 90% de las personas normales o deportistas de élite no tienen, que es la constancia, señaló el nutricionista.

De esta manera, el término “ingrediente” funciona como una metáfora. No se trata de una semilla, un suplemento o una comida difícil de conseguir. Según el experto, el portugués obtiene resultados porque sostiene sus hábitos alimentarios durante todo el año y no solamente cuando se acerca una competencia importante.

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Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr. Foto: REUTERS

“Cualquiera de los ingredientes que él tiene en casa los podemos tener nosotros también. De hecho, su alimentación es bastante aburrida”, explicó Ondina. La diferencia radicaría en respetar diariamente una planificación pensada para acompañar el entrenamiento, la recuperación y las exigencias de la competencia profesional.

Cuál es la comida más importante para un futbolista, según un experto

Ondina también destacó la importancia de la alimentación posterior a los partidos. Según explicó en Fit Generation Nutrición, esa comida cumple un papel decisivo porque debe ayudar a recuperar energía y acompañar la reparación del organismo después del esfuerzo competitivo.

El mensaje final es menos espectacular que una fórmula secreta, pero más aplicable: el rendimiento no depende de un ingrediente inaccesible. La alimentación de Ronaldo se distingue por una conducta repetida durante años. Para Ondina, el hábito que la mayoría no incorpora no se compra en una tienda: es la constancia.

Por qué comer sano no siempre significa comer de forma personalizada

Durante la conversación, el nutricionista también diferenció una alimentación saludable de una planificación deportiva individual. Evitar productos ultraprocesados e incorporar comidas naturales puede ser beneficioso, pero no necesariamente cubre las necesidades específicas de una persona que entrena y compite con alta intensidad.

La dieta personalizada debe considerar los horarios de entrenamiento, la composición corporal, el desgaste físico, el descanso y los objetivos de cada deportista. En ese sentido, copiar exactamente el menú de una figura como Ronaldo no garantiza los mismos resultados, porque cada organismo responde de una manera diferente.

La crítica de Johnny Ondina a las soluciones milagrosas

Otro punto central de la entrevista fue la búsqueda de atajos alimentarios promovidos en redes sociales. Ondina cuestionó que algunos deportistas jóvenes prioricen productos de moda o dietas extremas mientras dejan de lado aspectos básicos como la regularidad y una alimentación equilibrada.

“A menudo nos centramos en soluciones mágicas y en cosas que nos dicen en redes sociales, mientras ignoramos la base de la constancia”, sostuvo. Para el especialista, ningún alimento aislado puede compensar una rutina desordenada ni reemplazar la continuidad en el entrenamiento, el descanso y la recuperación.

Cristiano RonaldoDieta
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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