Italia ofrece hasta 30.000 euros para comprar una casa: cuáles son los requisitos y hasta cuándo hay tiempo

San Sebastiano Curone en Italia. Foto: Fondoambiente.it

Un pequeño pueblo de Italia ofrece hasta 30.000 euros para comprar una vivienda y un subsidio de hasta 4.800 euros para alquilar durante dos años. La iniciativa busca atraer nuevos residentes y recuperar población en el centro histórico de San Sebastiano Curone, una localidad de apenas 596 habitantes ubicada en la región de Piamonte.

El municipio lanzó dos convocatorias independientes destinadas a quienes quieran instalarse en el pueblo. Los programas contemplan ayudas económicas tanto para quienes opten por alquilar como para las familias que quieran comprar su primera vivienda.

San Sebastiano Curone en Italia. Foto: Wikiloc.

Dónde queda San Sebastiano Curone

San Sebastiano Curone se encuentra en la provincia de Alessandria, dentro de la región de Piamonte, en el norte de Italia. El pueblo está rodeado de montañas, bosques y valles, y conserva un centro histórico con calles tradicionales, edificios antiguos e iglesias.

Su ubicación y entorno natural ofrecen distintas alternativas para realizar actividades al aire libre, como senderismo y ciclismo. La propuesta municipal apunta a aprovechar estas características para recuperar viviendas y darle mayor actividad a una zona que sufrió una pérdida sostenida de habitantes.

Qué beneficios ofrece el pueblo italiano

El municipio puso en marcha dos programas de ayuda para quienes decidan mudarse a San Sebastiano Curone. El primero está destinado al alquiler de una vivienda y permite cubrir hasta el 50% del alquiler mensual, con un límite de 200 euros por mes durante un máximo de 24 meses. De esta manera, el beneficio puede alcanzar los 4.800 euros por persona o familia durante todo el período contemplado.

El segundo programa ofrece un aporte de 30.000 euros por familia para la compra de una primera vivienda situada dentro del centro histórico del pueblo.

Cuáles son los requisitos para comprar una vivienda

Para acceder al aporte de 30.000 euros, los interesados deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por el municipio. Entre ellas se encuentran:

Tener entre 25 y 41 años.

Comprar una primera vivienda.

Que la propiedad esté ubicada en el centro histórico.

Destinar el inmueble como residencia habitual.

Comprometerse a vivir allí durante al menos 10 años.

Cumplir con las normas urbanísticas y edilicias vigentes.

El programa destinado a la compra cuenta con un presupuesto total de 60.000 euros, por lo que podrán ser seleccionadas hasta dos familias.

San Sebastiano Curone en Italia. Foto: Flickr.

Hasta cuándo hay tiempo para postularse

Las dos convocatorias tienen fechas límite diferentes. Quienes estén interesados en el subsidio para alquiler podrán presentar su solicitud hasta el 30 de noviembre de 2026 a las 12:00.

En el caso del programa para la compra de una vivienda, el plazo se extiende hasta el 30 de diciembre de 2026 a las 00:00.

Los postulantes deberán presentar la documentación solicitada en los respectivos llamados municipales y demostrar que cumplen con todas las condiciones establecidas para acceder a cada beneficio.