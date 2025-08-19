Argentina exportó por US$39.741 millones: ¿cuáles fueron los productos más vendidos?

Según FADA, seis de cada diez dólares provinieron de las cadenas agroindustriales. Los productos en los que se destaca el país a nivel internacional.

Exportación de carne

La Argentina exportó productos por US$39.741 millones, durante el primer semestre del 2025 y, según FADA, seis de cada diez dólares provinieron de las cadenas agroindustriales.

El informe destacó que el país lidera las ventas mundiales de maní, aceite de soja y limón, y se ubica tercero en maíz, cuyo principal destino es Vietnam.

limones

Expertos hablaron de la importancia a nivel internacional que generan las compras de Brasil, Vietnam, India, China y EE.UU..

“Si dividimos nuestros productos en grandes grupos, podemos concluir que los granos van principalmente a India, Vietnam, China, Brasil y Arabia Saudita. Al considerar las carnes identificamos a China, EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos como los principales compradores. En el caso de las economías regionales, encabezan la lista Brasil, Chile, EE.UU., Suiza y China”, resumió Fiorella Savarino, economista de FADA, en diálogo con La Nación.

Soja

“Las economías regionales son fuente de trabajo y arraigo a lo largo y ancho del país, y no somos los únicos que las codiciamos: Brasil, Chile, Estados Unidos, Suiza y China son los principales compradores. Brasil y China también se destacan como algunos de los países que más granos nos piden. El país vecino encabeza la lista de quienes más quieren nuestro trigo”, completaron desde la entidad.