comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

A los 3 segundos: un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

El autor del histórico gol fue Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, quien sin perder tiempo, sacó un remate preciso desde media distancia que terminó en el fondo de la red cuando el cronómetro apenas comenzaba a correr en el estadio Mario Della Torre.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aitxuri Isasmendi, el jugador marplatense que convirtió el gol más rápido del fútbol argentino.
Aitxuri Isasmendi, el jugador marplatense que convirtió el gol más rápido del fútbol argentino. Foto: Instagram aitxu.isas
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fútbol marplatense tuvo este fin de semana un episodio que ya forma parte de la historia grande del deporte nacional. Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en el fútbol argentino tras marcar apenas tres segundos después del inicio del encuentro frente a Nación.

La acción ocurrió en el estadio Mario Della Torre y sorprendió a todos los presentes. Tras el pitazo inicial, Isasmendi se ubicó algunos metros dentro de su propio campo, recibió el pase hacia atrás de un compañero y detectó que el arquero rival se encontraba adelantado. Sin perder tiempo, sacó un remate preciso desde larga distancia que terminó en el fondo de la red cuando el cronómetro apenas comenzaba a correr.

La histórica y brillante definición de Aitxuri Isasmendi que recorrió todo el país

La jugada combinó decisión, lectura de juego y una ejecución impecable. En apenas un instante, Isasmendi observó la posición del arquero y aprovechó la oportunidad para intentar un remate que parecía improbable. Sin embargo, la pelota viajó con precisión y se convirtió en el 1 a 0 para El Cañón cuando solamente habían transcurrido tres segundos de partido.

El gol récord de Aitxuri Isasmendi en el fútbol argentino. Créditos: Instagram elaguantemdp

El gol provocó la incredulidad de jugadores, dirigentes e hinchas, que rápidamente comprendieron que no se trataba de una conquista más. La extraordinaria acción comenzó a viralizarse y despertó el interés de aficionados de todo el país por la magnitud de la marca alcanzada.

Contenido Recomendado

Más denuncias por “robos arbitrales”

Más denuncias por “robos arbitrales”

Cómo contratar el pack fútbol de Telecentro para no perderte ningún partido del Torneo Clausura 2026

Cómo contratar el pack fútbol de Telecentro para no perderte ningún partido del Torneo Clausura 2026

El nuevo récord de Aitxuri Isasmendi que supera históricos registros en el fútbol argentino

La hazaña obligó a revisar los antecedentes en busca de registros similares. Hasta ahora, el récord en la Primera División del fútbol argentino pertenecía a Carlos Danton Seppaquercia, quien convirtió para Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Huracán en 1979, a los cinco segundos de juego.

Si se tienen en cuenta todas las categorías del fútbol argentino, la marca más rápida correspondía a Julián Rodríguez Seguer, futbolista de Liniers, que en 2023 le anotó a J.J. Urquiza a los cuatro segundos.

Aitxuri Isasmendi, el jugador marplatense que convirtió el gol más rápido del fútbol argentino. Foto: Instagram aitxu.isas

Con su gol ante Nación, Isasmendi rebajó ese registro y estableció una nueva marca histórica: tres segundos desde el comienzo del partido. Un récord que parece extremadamente difícil de superar y que instala al jugador marplatense en un lugar de privilegio dentro de la historia del fútbol argentino.

Más allá del resultado del encuentro, el nombre de Aitxuri Isasmendi ya quedó ligado para siempre a una de las jugadas más sorprendentes que se recuerden en las canchas del país. De esta manera, lo que sucedió en Mar del Plata fue mucho más que un gol tempranero: fue un histórico hecho que rompió todos los registros conocidos y que transformó un partido local en una noticia de alcance nacional.

Fútbol ArgentinoRécordMar del Plata
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con un gol récord y por goleada, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield ante el Manchester City

    Con un gol récord y por goleada, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield ante el Manchester City

  2. Más denuncias por “robos arbitrales”

    Más denuncias por “robos arbitrales”

  3. Un reconocido influencer colombiano, rendido ante Messi y la Selección argentina:“Hay que mirar y aprender”

    Un reconocido influencer colombiano, rendido ante Messi y la Selección argentina: “Hay que mirar y aprender”

  4. Se publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial:el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido

    Se publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial: el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido

  5. Enzo Fernández volvió a jugar en Chelsea en medio de los rumores de salida al City:entre la ovación y los abucheos de Stamford Bridge

    Enzo Fernández volvió a jugar en Chelsea en medio de los rumores de salida al City: entre la ovación y los abucheos de Stamford Bridge
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

Javier Milei, en el acto homenaje al General José de San Martín:“Hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos”

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Economía

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

ANSES cambia el calendario tras el feriado:quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos