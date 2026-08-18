A los 3 segundos: un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

Aitxuri Isasmendi, el jugador marplatense que convirtió el gol más rápido del fútbol argentino. Foto: Instagram aitxu.isas

El fútbol marplatense tuvo este fin de semana un episodio que ya forma parte de la historia grande del deporte nacional. Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en el fútbol argentino tras marcar apenas tres segundos después del inicio del encuentro frente a Nación.

La acción ocurrió en el estadio Mario Della Torre y sorprendió a todos los presentes. Tras el pitazo inicial, Isasmendi se ubicó algunos metros dentro de su propio campo, recibió el pase hacia atrás de un compañero y detectó que el arquero rival se encontraba adelantado. Sin perder tiempo, sacó un remate preciso desde larga distancia que terminó en el fondo de la red cuando el cronómetro apenas comenzaba a correr.

La histórica y brillante definición de Aitxuri Isasmendi que recorrió todo el país

La jugada combinó decisión, lectura de juego y una ejecución impecable. En apenas un instante, Isasmendi observó la posición del arquero y aprovechó la oportunidad para intentar un remate que parecía improbable. Sin embargo, la pelota viajó con precisión y se convirtió en el 1 a 0 para El Cañón cuando solamente habían transcurrido tres segundos de partido.

El gol récord de Aitxuri Isasmendi en el fútbol argentino. Créditos: Instagram elaguantemdp

El gol provocó la incredulidad de jugadores, dirigentes e hinchas, que rápidamente comprendieron que no se trataba de una conquista más. La extraordinaria acción comenzó a viralizarse y despertó el interés de aficionados de todo el país por la magnitud de la marca alcanzada.

El nuevo récord de Aitxuri Isasmendi que supera históricos registros en el fútbol argentino

La hazaña obligó a revisar los antecedentes en busca de registros similares. Hasta ahora, el récord en la Primera División del fútbol argentino pertenecía a Carlos Danton Seppaquercia, quien convirtió para Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Huracán en 1979, a los cinco segundos de juego.

Si se tienen en cuenta todas las categorías del fútbol argentino, la marca más rápida correspondía a Julián Rodríguez Seguer, futbolista de Liniers, que en 2023 le anotó a J.J. Urquiza a los cuatro segundos.

Aitxuri Isasmendi, el jugador marplatense que convirtió el gol más rápido del fútbol argentino. Foto: Instagram aitxu.isas

Con su gol ante Nación, Isasmendi rebajó ese registro y estableció una nueva marca histórica: tres segundos desde el comienzo del partido. Un récord que parece extremadamente difícil de superar y que instala al jugador marplatense en un lugar de privilegio dentro de la historia del fútbol argentino.

Más allá del resultado del encuentro, el nombre de Aitxuri Isasmendi ya quedó ligado para siempre a una de las jugadas más sorprendentes que se recuerden en las canchas del país. De esta manera, lo que sucedió en Mar del Plata fue mucho más que un gol tempranero: fue un histórico hecho que rompió todos los registros conocidos y que transformó un partido local en una noticia de alcance nacional.