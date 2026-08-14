Vouchers Educativos 2026: el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

Vouchers Educativos Foto: Freepik

El Gobierno nacional resolvió modificar temporalmente las condiciones de permanencia en el programa Vouchers Educativos 2026, una asistencia destinada a familias cuyos hijos asisten a colegios privados con aporte estatal. La medida apunta a evitar que los estudiantes pierdan el beneficio en medio del ciclo lectivo por atrasos en el pago de las cuotas escolares.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación, publicada en el Boletín Oficial. Allí se dispuso suspender durante el año 2026 la aplicación del artículo 14 y del artículo 21, inciso e, del Reglamento General del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”.

Qué cambia en los Vouchers Educativos 2026

Hasta ahora, el reglamento establecía que las instituciones educativas debían informar mensualmente qué beneficiarios registraban cuotas impagas. Si una familia acumulaba dos cuotas adeudadas, el voucher podía ser suspendido hasta que regularizara la situación. En caso de llegar a tres cuotas impagas, el beneficio podía ser cancelado.

Con la nueva resolución, esas consecuencias quedan suspendidas durante 2026. Es decir, tener dos cuotas impagas ya no provocará la suspensión del Voucher Educativo y adeudar tres o más cuotas tampoco será motivo de baja del beneficio mientras dure la vigencia de la medida.

El cambio tiene un efecto directo sobre hogares que atraviesan dificultades económicas y que, pese a estar atrasados con el colegio, seguirán recibiendo la ayuda estatal. La Secretaría de Educación fundamentó la decisión en la necesidad de proteger las trayectorias educativas de los estudiantes durante un ciclo lectivo ya iniciado.

La deuda con el colegio no desaparece

Un punto clave es que esta flexibilización no significa que las cuotas escolares queden perdonadas. La resolución no condona deudas ni impide que los colegios reclamen los pagos pendientes por las vías correspondientes. Lo que cambia es que esa deuda, durante 2026, no podrá usarse como causal para suspender o cancelar el voucher por aplicación de los artículos suspendidos.

Voucher educativo Foto: Tendencia de noticias

En la práctica, las familias beneficiarias podrán conservar la asistencia estatal aun cuando mantengan atrasos con la institución educativa. Sin embargo, deberán seguir regularizando su situación con el establecimiento, ya que la obligación de pago de la cuota continúa vigente.

Por qué el Gobierno tomó esta decisión

La medida llega en un contexto de creciente dificultad para muchas familias a la hora de afrontar los gastos escolares. Según datos citados por el sector de colegios privados, la morosidad promedio llegó al 11%, por encima del 7% registrado el año anterior.

El aumento de los atrasos en el pago de las cuotas se observa con mayor intensidad en algunas zonas del conurbano bonaerense. De acuerdo con declaraciones del secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, hay regiones donde la mora puede alcanzar niveles cercanos al 20%, especialmente en sectores del sur y oeste bonaerense.

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió evitar que la pérdida del beneficio agrave la situación de los alumnos. La resolución señala que el objetivo es que no se vean afectadas las trayectorias educativas, una frase que resume el espíritu de la medida: sostener la continuidad escolar mientras las familias enfrentan dificultades económicas.

Quiénes pueden acceder a los Vouchers Educativos

El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal. Además, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Vouchers educativos: un alivio para las familias argentinas que tienen a sus hijos en colegios privados. Foto: Generada con Gemini IA

De acuerdo con la información difundida sobre el programa, la asistencia puede cubrir hasta el 50% del valor de la cuota mensual correspondiente a jornada simple en los establecimientos alcanzados.

Es importante remarcar que la flexibilización anunciada no elimina los demás requisitos del programa. Siguen vigentes las condiciones vinculadas a la regularidad escolar, la evaluación socioeconómica del grupo familiar y el cumplimiento de las pautas generales establecidas por la Secretaría de Educación.

Hasta cuándo rige la suspensión de los requisitos

La suspensión de los artículos vinculados a cuotas impagas rige durante todo 2026. Por lo tanto, las familias que estén dentro del programa no deberían perder el beneficio este año por adeudar dos, tres o más cuotas escolares, siempre en relación con las causales suspendidas por la Resolución 505/2026.

La decisión no fue presentada como una modificación permanente del reglamento, sino como una medida temporal para el ciclo lectivo en curso. Una vez finalizado 2026, el Gobierno deberá definir si mantiene esta flexibilización, si la prorroga o si vuelve a aplicar el esquema anterior.