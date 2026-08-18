São Paulo vs. Bolívar: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

San Pablo vs Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre São Paulo y Bolívar por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Cicero Pompeu de Toledo de San Pablo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan São Paulo vs. Bolívar, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 18/08/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Cicero Pompeu de Toledo, ubicado en San Pablo.

¿Por dónde ver en vivo São Paulo vs. Bolívar, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre São Paulo y Bolívar se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.